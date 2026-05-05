В результате обстрела США двух гражданских грузовых судов погибли пять человек

Вооруженные силы США по ошибке обстреляли два гражданских грузовых судна, спутав их с катерами Военно-морских сил Ирана (ВМС) Корпуса стражей иранской революции (КСИР). Об этом сообщило агентство Tasnim, ссылаясь на военный источник.

По данным агентства, ранее американские военные заявили об атаке на шесть иранских скоростных катеров. Однако в ходе проверки информации выяснилось, что ни один корабль иранских сил поражен не был.

«Было установлено, что американские силы агрессора атаковали и обстреляли две небольшие лодки с людьми», — передает агентство в своем Telegram-канале.

Жертвами обстрела, по данным Tasnim, стали пять мирных жителей.

Днем ранее, 4 мая, Центральное командование ВС США объявило о запуске проекта «Свобода». Цель — восстановить коммерческое судоходство через Ормузский пролив с привлечением 15 тысяч военнослужащих. В тот же день президент Дональд Трамп выступил с угрозой: если иранцы атакуют американские корабли, они будут «стерты с лица земли».

