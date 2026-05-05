«Ее еще не разгадали»: BEARWOLF о сокрытой женской силе

Мурад Устаров
Исполнительница заявила, что мужчины и женщины едины, и на них обоих держится планета.

Певица Валерия Василевская, известная как BEARWOLF, считает, что из-за некоторых исторических факторов феномен женской силы раскрыт не до конца. Своими мыслями на этот счет она поделилась в интервью 5-tv.ru на концерте «Первые в космосе. Cosmo Night».

«В женщинах сокрыта огромная сила, которую многие еще не разгадали, не распознали и не раскрыли. Собственно, есть вековые причины, почему так произошло», — заявила исполнительница.

Валерия также подчеркнула, что на фоне разговоров о феминизме не следует противопоставлять мужчин и женщин. По ее словам, оба пола едины, и на них обоих «держится планета». Кроме того, она призналась в любви к мужчинам.

Ранее певец Филипп Киркоров признался, что всерьез рассматривал возможность брака с солисткой группы Artik& Asti Севиль Велиевой. Король эстрады рассказал, что подарил ей кольцо во время съемок шоу «Маска», не зная о ее существующих отношениях. Он заявил, что мечтает о супруге, которая поможет ему создать уют в доме.

