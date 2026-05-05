Трамп допустил, что покинет свой пост лишь через восемь-девять лет

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 32 0

Реплика прозвучала в шутливой форме, но вызвала обсуждение в политических кругах.

Когда Трамп уйдет с поста президента США

Фото: www.globallookpress.com/AdMedia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп дал понять, что не торопится оставлять президентское кресло. На бизнес-саммите в Белом доме он в шутливой форме упомянул, что уйдет с должности лишь через восемь или девять лет.

Поводом для реплики послужило обсуждение экономических мер его администрации, рассчитанных на десятилетний срок.

«Мы поступили правильно. И, таким образом, когда я покину должность, скажем, через восемь-девять лет, я смогу ими воспользоваться», — заявил Трамп.

Тем временем газета Politico сообщила, что в Белом доме всерьез рассматривают госсекретаря Марко Рубио в качестве будущего претендента на пост президента. Издание напомнило, что после провала кампании 2016 года политика считали излишне воинственным и консервативным. Однако его роль в отстранении от власти экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро и «непоколебимая лояльность» Трампу укрепили позиции Рубио как внутри администрации, так и среди части актива движения MAGA.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+17° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
75.44
0.64 88.27
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:30
В Тыве ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
6:13
«Ланцет» против техники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
5:45
Трамп допустил, что покинет свой пост лишь через восемь-девять лет
5:28
«Ее еще не разгадали»: BEARWOLF о сокрытой женской силе
4:53
В результате обстрела США двух гражданских грузовых судов погибли пять человек

Сейчас читают

Блокировка Ормузского пролива бьет по Азиатско-Тихоокеанскому региону — Такаити
Репетиция парада Победы прошла на Красной площади
Кладовая с железом впрок: что такое ферритин и как его восполнить
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео