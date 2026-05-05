Трамп допустил, что покинет свой пост лишь через восемь-девять лет
Реплика прозвучала в шутливой форме, но вызвала обсуждение в политических кругах.
Фото: www.globallookpress.com/AdMedia
Президент США Дональд Трамп дал понять, что не торопится оставлять президентское кресло. На бизнес-саммите в Белом доме он в шутливой форме упомянул, что уйдет с должности лишь через восемь или девять лет.
Поводом для реплики послужило обсуждение экономических мер его администрации, рассчитанных на десятилетний срок.
«Мы поступили правильно. И, таким образом, когда я покину должность, скажем, через восемь-девять лет, я смогу ими воспользоваться», — заявил Трамп.
Тем временем газета Politico сообщила, что в Белом доме всерьез рассматривают госсекретаря Марко Рубио в качестве будущего претендента на пост президента. Издание напомнило, что после провала кампании 2016 года политика считали излишне воинственным и консервативным. Однако его роль в отстранении от власти экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро и «непоколебимая лояльность» Трампу укрепили позиции Рубио как внутри администрации, так и среди части актива движения MAGA.
Нашли ошибку?