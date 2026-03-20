Армия России уничтожает опорные пункты ВСУ под Днепропетровском. Лучшее видео из зоны СВО

Андрей Черненко
Отключение Starlink не повлияло на работу из-за использования отечественных средств связи.

Фото, видео: Мальгавко Сергей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Подразделения войск беспилотных систем группировки «Центр» уничтожают опорные пункты ВСУ на Днепропетровском направлении СВО с помощью отечественных систем управления и связи. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Ударные и разведывательные расчеты готовят беспилотники и выполняют задания в режиме реального времени. Командир Дмитрий Вяткин отметил, что отключение Starlink не повлияло на работу из-за использования отечественных средств связи с высоким уровнем защиты. Записи боевой работы анализируются для улучшения действий. Ежедневно уничтожаются опорные пункты, техника и пункты управления БпЛА противника, поддерживая штурмовые подразделения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

