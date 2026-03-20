Защита прав, контроль закупок, борьба с коррупцией: какие задачи поставил Путин перед Генпрокуратурой

Взяточников в России стали ловить чаще. И это связано не с ростом их количества, а с более качественным надзором. Президент отметил, что коррупционных преступлений за год выявили на 12 процентов больше. Какие еще задачи глава государства поставил перед Генпрокуратурой, расскажет корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Возросшая эффективность прямой связи между гражданами и органами прокуратуры. Как следствие — почти восемь миллионов личных обращений. Это одно из главных достижений ведомства в минувшем году.

«Как и прежде самой востребованной у граждан остается правозащитная деятельность прокуроров. А значит, средствами прокурорского надзора следует добиваться более качественного и последовательного решения жизненно важных проблем людей. Безусловная реализация их конституционных прав и свобод. Среди приоритетных направлений — защита трудовых и социальных прав», — отметил президент России Владимир Путин.

Отдельно строкой во вступительной речи президента на итоговой коллегии генпрокуратуры стоят приграничные западные, а по сути прифронтовые регионы. Именно там прокуроры, по сути, единственные, к кому могут обратиться люди.

«В последние годы был принят целый ряд значимых решений о поддержке граждан приграничных областей России, потерявших в результате атак киевского режима жилье и имущество. Надо внимательно следить за тем, как выделяются компенсации и выплаты. Вновь хотел бы подчеркнуть, все пострадавшие должны получать положенные средства своевременно и полностью», — заметил российский лидер.

Причем в некоторых случаях люди попросту не знают о своих правах и возможностях. Особенно остро это заметно там, где линия фронта движется вперед.

«Я выезжаю, мои заместители выезжают, максимально насколько это с учетом условий соблюдения безопасности. В те населенные пункты отдаленные, которые находятся уже вблизи линии боевого соприкосновения. То есть людям разъясняем все моменты, на что они имеют право, где-то помогаем с восстановлением документов», — рассказывает прокурор Запорожской области Кирилл Осипчук.

Хватает работы прокуратуре и в антикоррупционной сфере. Об этом говорил и Владимир Путин, и генпрокурор страны Александр Гуцан.

«Пресечены многочисленные случаи использования заповедных зон для незаконной добычи природных ресурсов. Возведение объектов элитной недвижимости. В судебном порядке прокуроры добивались сноса самовольных построек и изъятия ценных земель», — отметил генпрокурор России Александр Гуцан.

Один из примеров работы прокуратуры — Ивановская область. Историческое поселение Плес оказалось на 2/3 в собственности бывших глав и депутатов. Часть земли в природоохранной зоне была сдана в аренду за 500 рублей.

«Также и предыдущий глава, который также был уличен в должностных преступлениях, таким образом собственной жене также отдал в охраняемой зоне свыше полутора гектара под гостиничный комплекс. Все это возвращено государству», — поделился прокурор Ивановской области Андрей Жугин.

Таких случаев хватает. Но впереди и новые сложности, и вызовы, стоящие перед ведомством. С каждым годом их становится все больше. Здесь в мраморном зале собрались прокуроры со всех регионов страны, чтобы подвести итоги минувшего года. Но задача расширенной коллегии генпрокуратуры — это не только подведение итогов, но и обсуждение задач на новый.

Владимир Путин попросил прокуратуру обратить особое внимание на выполнение гособоронзаказа — государственных денег на военную сферу выделено немало, и необходимо внимательно следить, чтобы тратились они как следует.

«За прошлый год количество правонарушений в сфере ОПК возросло на 6,1%. Это связано и со статистикой. Думаю, что соответствующее требованиям сегодняшнего дня. И связано, конечно, с увеличением объема финансирования, с увеличением объемов работы. Я прошу вас самым внимательным образом на это обратить внимание», — отметил Владимир Путин.

И президент, и генпрокурор напомнили сотрудникам ведомства и о том, что нужно внимательно следить за соблюдением прав участников СВО. А в этом году работы добавится и с выборами — впервые в голосовании за депутатов Госдумы будут участвовать жители исторических регионов России — Донбасса и Новороссии.

