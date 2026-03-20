Диагнозы россиянам начнет ставить искусственный интеллект

ИИ возьмет на себя часть рутинных задач в больницах

Диагнозы россиянам начнет ставить искусственный интеллект. Как пишут «Известия», медиков по всей стране хотят обучить работе с нейросетями. Предполагается, что ИИ возьмет на себя часть рутинных задач в больницах и поликлиниках.

С помощью искусственного интеллекта начнут также обрабатывать все электронные медицинские карты. Это позволит медикам видеть не только отдельные эпизоды лечения, но и полную историю состояния пациента — результаты анализов, динамику и назначенную терапию.

Все больше людей начинают общаться с нейросетями вместо живых собеседников, и такая тенденция постепенно набирает популярность. Клинический психолог и член Федерации психологов-консультантов России Жанна Воеводина объяснила, что пользователей привлекает не только практическая польза искусственного интеллекта, но и ощущение эмоционального комфорта при диалоге.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:30
Армия России уничтожает опорные пункты ВСУ под Днепропетровском. Лучшее видео из зоны СВО
6:17
6:06
Ким Чен Ын с дочерью прокатился на танке во время тактических учений
6:00
Призрачно все: звезды на концерте к 100-летию Александра Зацепина «Про100 Зацепин»
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
5:41
День рождения обернулся трагедией: в Петербурге кроссовер сбил мать и дочерей‑двойняшек

Сейчас читают

Призрачно все: звезды на концерте к 100-летию Александра Зацепина «Про100 Зацепин»
Григорьев‑Апполонов поставил точку в вопросе названия группы «Иванушки International»: вот что сказал
Стало известно, какие сервисы попали в «белый список» Минцифры
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

День весеннего равноденствия: что можно и нельзя делать
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео