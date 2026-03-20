Ким Чен Ын с дочерью прокатился на танке во время тактических учений

Лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э прокатился на новейшем основном танке во время тактических учений. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На опубликованных фотографиях видно, как Ким Чен Ын вместе с военными находится на броне танка, на котором установлен государственный флаг КНДР. Он сидит на корпусе машины, а рядом с ним в танке находится его дочь.

Учения прошли с использованием танковых и пехотных подразделений. В маневрах участвовали спецподразделения и рота кавалерийского полка.

Ким Чен Ын похвалил военных за высокий уровень подготовки и боеспособность бронетехники. Особенно он отметил ударную мощь, маневренность и защитные возможности нового танка. Лидер КНДР назвал его «лучшим в мире».

Согласно заявлению ЦТАК, броневик продемонстрировал высокую эффективность системы активной защиты, когда успешно перехватил все противотанковые ракеты и беспилотники.

До этого в конце февраля лидер КНДР вместе с дочерью испытали новую снайперскую винтовку на закрытом полигоне. Ким Чен Ын лично вручил экземпляры нового оружия партийным и военным чиновникам в качестве почетных подарков в честь Девятого съезда Трудовой партии Кореи.

