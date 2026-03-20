«Подлость какая!» — Максим Аверин экстремально похудел ради новой роли

|
Диана Кулманакова
Актер готов полностью раствориться в своем персонаже.

Чем болен артист Максим Аверин: почему так похудел

Фото: © РИА Новости/ Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Народный артист России Максим Аверин похудел на 20 килограммов ради роли в новом спектакле «Предложение» режиссера Александра Лазарева. Об этом сообщило издание KP.RU.

Коллега актера Ольга Богданова подтвердила сообщения о его трансформации. Она указала на профессиональную самоотверженность Аверина.

«Я ни на грамм не похудела. А Максим похудел на 20 килограммов! Ради этой роли. Вот ведь подлость какая!» — пошутила Богданова.

Постановка Лазарева основана на классической пьесе Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы». Произведение требует от исполнителей глубокого погружения в материал и соответствия определенным пластическим характеристикам.

Сам звезда сериала «Глухарь» подтвердил серьезный настрой на подготовку к масштабной премьере. Актер активно делится рабочими моментами в социальных сетях, где поклонники пытаются разглядеть результаты диеты.

Несмотря на внушительную цифру потерянных килограммов, на последних опубликованных кадрах изменения выглядят достаточно гармонично, без признаков болезненного истощения.

Аверин подчеркнул, что готов полностью раствориться в персонаже, подчиняя физическую форму требованиям режиссерского замысла.

Творческий коллектив продолжает репетиции, а интерес публики к спектаклю подогревается не только литературной основой, но и внешним преображением ведущего артиста.

Премьера спектакля пройдет 27 и 28 марта на сцене Театра Российской Армии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.84
1.71 96.92
2.25
