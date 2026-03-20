Маск положительно оценил теорию советского ученого о развитии цивилизаций

Сергей Добровинский
Предприниматель прокомментировал созданную в СССР классификацию на фоне новостей о солнечных батареях на орбите земли.

Фото: Reuters/Denis Balibouse

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал «милой» теорию советского ученого Николая Кардашева о цивилизационном развитии. Соответствующим сообщением предприниматель ответил на публикацию в своей соцсети X о том, что типы цивилизаций меняются в зависимости от количества энергопотребления.

«Мило», — написал миллиардер.

Комментарий Маска появился на фоне переговоров американских предпринимателей с властями о разрешении вывести на орбиту спутники с солнечными батареями. По имеющимся данным, мощности небесного тела планируется использовать для вычислительных работ.

Согласно теории Кардашева, подобные энергетические проекты обозначают переход к новому типу цивилизации. Астрофизик разработал теорию еще в 1964 году. Он выделил три типа технологического развития общества — примечательно, что земляне, по его мнению на тот момент не достигли даже первого класса.

Илон Маск второй год остается лидером рейтинга Forbes с состоянием в рекордные 839 миллиардов долларов.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

