Пенсионерка из Екатеринбурга покончила с собой после звонка мошенников

Диана Кулманакова
Злоумышленники пытались связаться с уже погибшей женщиной.

Чем опасны звонки от мошенников из украинских колл-центров

В одной из многоэтажек Екатеринбурга нашли тело пожилой женщины. Она совершила самоубийство после общения с мошенниками. Об этом сообщило агентство URA.RU со ссылкой на источник.

По предварительным данным, трагический инцидент произошел вечером 18 марта. Источники в экстренных службах уточнили, что перед смертью женщина стала жертвой мошеннической схемы.

Злоумышленники лишили пенсионерку одного миллиона рублей. Мошенники не просто выманили сбережения, но и запугивали жертву.

Согласно основной версии следствия, неизвестные лица переписывались с пенсионеркой в мессенджере WhatsApp*. После того как женщина перевела крупную сумму, злоумышленники заявили ей, что эти деньги направили на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пожилая екатеринбурженка, поверив в реальность угрозы уголовного преследования за госизмену, впала в отчаяние. Она оставила предсмертную записку, в которой подробно изложила обстоятельства случившегося.

При этом, мошенники продолжали отправлять сообщения на телефон погибшей даже в тот момент, когда на месте работали сотрудники правоохранительных органов. Тело женщины направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления точных причин и времени смерти.

Отмечается, что второй источник URA.RU опроверг сведения о мошенниках. В свердловских силовых структурах случившееся комментировать не стали.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

11:00
Пятеро российских паралимпийцев попали в базу «Миротворца*»
10:50
Агрессивные спринтеры: на юге России выявили клещей-мутантов
10:37
В России определили возраст репродуктивного здоровья мужчин
10:31
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Кристины
10:22
В Госдуме предложили смягчить условия семейной ипотеки
10:10
Тайна пустующей усадьбы: кто посещает дом исчезнувшей семьи Усольцевых

«Все в процессе»: что готовят публике «Иванушки International»
На Украине мобилизовали гуся
Призрачно все: звезды на концерте к 100-летию Александра Зацепина «Про100 Зацепин»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

День весеннего равноденствия: что можно и нельзя делать
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео