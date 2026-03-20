Пятеро российских паралимпийцев попали в базу «Миротворца»

Пятеро российских паралимпийцев, принимавших участие в зимних Играх 2026 года, были включены в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец*». Об этом сообщили РИА Новости.

В списке оказались лыжники Алексей Бугаев, Иван Голубков, Варвара Ворончихина и Анастасия Багиян, а также сопровождающий ее спортсмен-ведущий Сергей Синякин.

Украинский ресурс обвинил атлетов в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, создатели сайта вменили россиянам вину за участие в акциях, направленных на героизацию российских военных.

Зимняя Паралимпиада-2026 проходила в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо в период с 6 по 15 марта. Важной особенностью турнира стало то, что впервые с 2014 года российские спортсмены выступали под своим национальным флагом и под звуки государственного гимна.

Сборная России показала выдающийся результат, заняв итоговое третье место в общекомандном зачете. Всего в составе команды было шесть атлетов, которые сумели завоевать 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.

Для сравнения, первые два места заняли Китай и США, в составе сборных которых выступало 70 и 68 спортсменов соответственно.

Ресурс «Миротворец*» широко известен публикацией персональных сведений журналистов, волонтеров и гражданских лиц. Ранее портал подвергался критике со стороны международных организаций, включая ОБСЕ, за раскрытие данных сотрудников СМИ и даже несовершеннолетних.

Представители европейских структур называли подобные действия тревожными шагами, которые ставят под прямую угрозу безопасность людей, чьи контакты оказываются в открытом доступе.

* — экстремистский ресурс, запрещен на территории РФ.