«Чувствую себя обманутой»: кронпринцесса Норвегии призналась в связи с Эпштейном

VG: норвежская кронпринцесса Метте-Марит впервые призналась в связи с Эпштейном

Супруга наследника норвежского престола, кронпринцесса Метте-Марит, впервые раскрыла подробности своего общения с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает VG со ссылкой на ее интервью для телеканала NRK.

Во время беседы, проходившей в резиденции Скаугум, кронпринцесса едва сдерживала слезы. Она заявила, что чувствует себя обманутой. По словам Метте-Марит, на момент переписки и встреч она не осознавала, что Эпштейн является сексуальным преступником.

«Я чувствую себя обманутой его манипуляциями. Когда это происходит, ты не понимаешь этого с самого начала. Сегодня я гораздо яснее вижу, как меня использовали», — рассказала Метте-Марит.

Кронпринцесса также добавила, что ей искренне жаль жертв насилия, которые заслуживают справедливости. Метте-Марит подчеркнула, что ее ситуация не идет ни в какое сравнение с их страданиями.

Отношения Метте-Марит с финансистом прекратились после инцидента в его доме в Палм-Бич. Кронпринцесса вспомнила, что поведение Эпштейна заставило ее почувствовать себя в такой опасности, что она была вынуждена позвонить мужу Хокону и сообщить о желании немедленно уехать.

Наследник норвежского престола подтвердил, что помнит этот тревожный звонок.

При этом, в одной из переписок 2011 года Метте-Марит упоминала, что «погуглила» Эпштейна и нашла информацию о нем «не очень обнадеживающей». Однако сейчас она не может вспомнить, что именно тогда прочитала.

Кронпринцесса извинилась за то, что не провела более тщательную проверку биографии своего знакомого, прежде чем поддерживать с ним дружеский тон в письмах. Супруга наследника престола также отметила, что ее нынешнее состояние здоровья, связанное с хроническим заболеванием легких, и ситуация с сыном Мариусом Боргом Хейби, делают нынешний период крайне тяжелым для нее.

Что с Мариусом Боргом Хейби

Мариус Борг Хейби — старший сын кронпринцессы Метте-Марит от предыдущих отношений. Он не имеет королевского титула и не входит в число официальных членов монаршей семьи.

В феврале 2026 года в Осло начался судебный процесс над Хейби, которого обвиняют по 39 пунктам, включая четыре изнасилования, домашнее насилие, угрозы холодным оружием, хранение наркотиков и нарушение судебных запретов.

Часть преступлений, по версии следствия, совершена в отношении женщин, находившихся в бессознательном состоянии. Прокуратура потребовала приговорить его к семи годам и семи месяцам тюрьмы.

Сам Хейби отрицает вину по самым тяжким обвинениям, признавая лишь менее серьезные правонарушения. Ожидается, что вердикт будет вынесен в ближайшее время.

