Лавров и Рубио «сверили часы» по международным делам между Россией и США

Лавров поговорил с Рубио впервые более чем за полгода

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио «сверили часы» по ситуации в международных делах. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

Кроме того, политики обсудили отношения между Москвой и Вашингтоном, ситуацию между Россией и Украиной, а также конфликт на Ближнем Востоке.

В сообщении отмечается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Кроме того, Лавров и Рубио рассмотрели график предстоящих двусторонних контактов между Москвой и Вашингтоном. Беседа носила исключительно конструктивный и деловой характер.

Накануне, 29 апреля, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Диалог длился более полутора часов. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Как отметили в Кремле, разговор лидеров был откровенным.

Стороны обсудили ситуацию на Украине, пути деэскалации в Иране, обмены тел погибших, а также перспективы двустороннего сотрудничества в экономической и энергетической сферах.

