В иранских городах Бендер-Аббас и Бушер раздались звуки взрывов
Ранее Иран ввел новую систему прохода судов через Ормузский пролив.
В иранском портовом городе Бендер-Аббас и городе Бушер, расположенном на юго-западе исламской республики, слышны характерные звуки взрывов. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
Кроме того, взрывы прогремели и на острове Кешм, расположенном в Ормузском проливе. Сведений о причинах пока нет.
Днем ранее, 5 мая, Иран объявил о запуске нового механизма управления судами, проходящих через этот участок.
В рамках обновленной системы теперь каждый корабль, желающий пересечь пролив, обязан уведомить иранские власти и получить электронное сообщение с подробной информацией о новых правилах прохода.
После ознакомления суда должны скорректировать свой маршрут и получить специальное разрешение на транзит.
В ответ на эти действия 4 мая президент США Дональд Трамп объявил об операции «Свобода» по ликвидации иранской блокады в проливе, обеспечив проход торговых и коммерческих судов.
Американские военные получили право атаковать катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ракетные установки Ирана в случае, если возникнет угроза для судоходства в проливе.
