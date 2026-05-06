В иранских городах Бендер-Аббас и Бушер раздались звуки взрывов

В иранском портовом городе Бендер-Аббас и городе Бушер, расположенном на юго-западе исламской республики, слышны характерные звуки взрывов. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Кроме того, взрывы прогремели и на острове Кешм, расположенном в Ормузском проливе. Сведений о причинах пока нет.

Днем ранее, 5 мая, Иран объявил о запуске нового механизма управления судами, проходящих через этот участок.

В рамках обновленной системы теперь каждый корабль, желающий пересечь пролив, обязан уведомить иранские власти и получить электронное сообщение с подробной информацией о новых правилах прохода.

После ознакомления суда должны скорректировать свой маршрут и получить специальное разрешение на транзит.

В ответ на эти действия 4 мая президент США Дональд Трамп объявил об операции «Свобода» по ликвидации иранской блокады в проливе, обеспечив проход торговых и коммерческих судов.

Американские военные получили право атаковать катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ракетные установки Ирана в случае, если возникнет угроза для судоходства в проливе.

