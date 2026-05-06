В иранских городах Бендер-Аббас и Бушер раздались звуки взрывов

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 51 0

Ранее Иран ввел новую систему прохода судов через Ормузский пролив.

Война в Иране: в городах по-прежнему слышны взрывы

Фото: www.globallookpress.com/XinHua/Shadati

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана Ормузский пролив

В иранском портовом городе Бендер-Аббас и городе Бушер, расположенном на юго-западе исламской республики, слышны характерные звуки взрывов. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Кроме того, взрывы прогремели и на острове Кешм, расположенном в Ормузском проливе. Сведений о причинах пока нет.

Днем ранее, 5 мая, Иран объявил о запуске нового механизма управления судами, проходящих через этот участок.

В рамках обновленной системы теперь каждый корабль, желающий пересечь пролив, обязан уведомить иранские власти и получить электронное сообщение с подробной информацией о новых правилах прохода.

После ознакомления суда должны скорректировать свой маршрут и получить специальное разрешение на транзит.

В ответ на эти действия 4 мая президент США Дональд Трамп объявил об операции «Свобода» по ликвидации иранской блокады в проливе, обеспечив проход торговых и коммерческих судов.

Американские военные получили право атаковать катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ракетные установки Ирана в случае, если возникнет угроза для судоходства в проливе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Война в Иране
6 мая
Рубио заявил о завершении операции США «Эпическая ярость» в Иране
6 мая
Трамп заявил о личном участии в телефонных переговорах с Ираном
5 мая
Иран ввел новую систему прохода судов через Ормузский пролив
5 мая
«Фейки»: Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Ирана и рост цен на нефть
4 мая
«Сотру с лица земли»: Трамп пообещал уничтожить Иран за удары по кораблям
4 мая
Иранские военные заявили об атаке на корабль США в районе Ормузского пролива
4 мая
Иран предупредил США о последствиях вмешательства в судоходство через Ормузский пролив
3 мая
Трамп назвал неприемлемым трехэтапный план Ирана по завершению конфликта
3 мая
Конгрессмен Лью: Россия и Китай способны стереть в порошок американские базы
3 мая
Движение в Ормузском проливе остановилось после слов Трампа об урегулировании
+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
75.34
-0.10 88.35
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:28
Россия одобрила проект по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС
4:09
В России предложили ограничить поступление в магистратуру по непрофильной специальности
3:50
Вспышка хантавируса на круизном судне: число заболевших выросло до 7 человек
3:30
Трамп приостановил миссию по освобождению судов в акватории Ормузского пролива
3:10
В иранских городах Бендер-Аббас и Бушер раздались звуки взрывов
2:58
Назло Тегерану: США направили 60 самолетов к Ормузскому проливу

Сейчас читают

Опубликованы кадры ДТП с участием рэпера Navai
Колесо отлетело, подушки отстрелили: появились кадры с места аварии Ferrari
«Все устали от них»: принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на Met Gala
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео