Рубио заявил о завершении операции США «Эпическая ярость» в Иране
Что дальше ждет мир со стороны Вашингтона?
Начатая 28 февраля операция США в Иране «Эпическая ярость» завершена, ее цели достигнуты. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Белом доме.
Он уточнил, что этот этап пройден после того, как только американский лидер Дональд Трамп уведомил об этом Конгресс.
По словам Рубио, теперь Вашингтон начал операцию «Проект «Свобода», которая направлена помочь обеспечить безопасное судоходство через Ормузский пролив.
Кроме того, госсекретарь заявил, что для развития мирной ядерной энергетики Ирану нет необходимости обогащать уран. Созданное Тегераном впечатление стремления к созданию военной ядерной программы Вашингтон не одобряет.
До этого президент США Дональд Трамп заявил, что принимал личное участие в телефонных переговорах с Ираном. Он подчеркивал двойственность Тегерана, которая ему очень не нравится.
При этом исламское государство заинтересовано в достижении договоренности с Вашингтоном по прекращению боевых действий.
Также, 3 мая, американский лидер заявлял, что благодаря новой операции удастся прорвать иранскую блокаду для торговых и коммерческих судов в акватории Ормузского пролива.
