Трамп приостановил миссию по освобождению судов в акватории Ормузского пролива

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 32 0

На решение повлияли ряд государств, а также прогресс в переговорах с Тегераном.

Операция США в Ормузском проливе — последние новости

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Annabelle Gordon - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ормузский пролив

Операция по разблокировке судоходства в Ормузском проливе «Свобода» временно приостановлена. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Он отметил, что решение связано с просьбами Пакистана и других стран, успехами Вашингтона в военном деле, а также достижении «прогресса» в переговорном процессе с Тегераном. При этом Трамп заявил, что блокада пролива будет продолжаться.

«Мы пришли к взаимному согласию о том, что, пока блокада остается в полной силе, реализация миссии „Проект свобода“ будет приостановлена на короткий промежуток времени», — написал глава государства.

Президент подчеркнул, что пошел на такой шаг, чтобы выяснить, смогут ли Штаты добиться подписания итогового соглашения с исламской республикой.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности Берлина участвовать в разблокировке Ормузского пролива. Германия также направила в Средиземное море свой военный корабль, который планируется перенаправить в акваторию пролива.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Ормузский пролив
6 мая
В иранских городах Бендер-Аббас и Бушер раздались звуки взрывов
6 мая
Назло Тегерану: США направили 60 самолетов к Ормузскому проливу
5 мая
Иран ввел новую систему прохода судов через Ормузский пролив
5 мая
Мерц заявил о готовности Германии защищать Ормузский пролив
5 мая
Власти Турции призвали готовиться к затяжному конфликту вокруг Ормузского пролива
4 мая
«Сотру с лица земли»: Трамп пообещал уничтожить Иран за удары по кораблям
4 мая
Иранские военные заявили об атаке на корабль США в районе Ормузского пролива
4 мая
Иран предупредил США о последствиях вмешательства в судоходство через Ормузский пролив
4 мая
США выведут суда из заблокированного Ормузского пролива
3 мая
В Иране пригрозили отправить американские войска и корабли на кладбище
+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
75.34
-0.10 88.35
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:28
Россия одобрила проект по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС
4:09
В России предложили ограничить поступление в магистратуру по непрофильной специальности
3:50
Вспышка хантавируса на круизном судне: число заболевших выросло до 7 человек
3:30
Трамп приостановил миссию по освобождению судов в акватории Ормузского пролива
3:10
В иранских городах Бендер-Аббас и Бушер раздались звуки взрывов
2:58
Назло Тегерану: США направили 60 самолетов к Ормузскому проливу

Сейчас читают

Опубликованы кадры ДТП с участием рэпера Navai
Колесо отлетело, подушки отстрелили: появились кадры с места аварии Ferrari
«Все устали от них»: принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на Met Gala
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео