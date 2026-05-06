Трамп приостановил миссию по освобождению судов в акватории Ормузского пролива

Операция по разблокировке судоходства в Ормузском проливе «Свобода» временно приостановлена. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Он отметил, что решение связано с просьбами Пакистана и других стран, успехами Вашингтона в военном деле, а также достижении «прогресса» в переговорном процессе с Тегераном. При этом Трамп заявил, что блокада пролива будет продолжаться.

«Мы пришли к взаимному согласию о том, что, пока блокада остается в полной силе, реализация миссии „Проект свобода“ будет приостановлена на короткий промежуток времени», — написал глава государства.

Президент подчеркнул, что пошел на такой шаг, чтобы выяснить, смогут ли Штаты добиться подписания итогового соглашения с исламской республикой.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности Берлина участвовать в разблокировке Ормузского пролива. Германия также направила в Средиземное море свой военный корабль, который планируется перенаправить в акваторию пролива.

