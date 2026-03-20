Кровожадные «гости»: москвичей пугают нашествием клещей-мутантов

Москвичей призвали готовиться к нашествию клещей-мутантов

В столице не исключают риск появления необычных клещей, ранее зафиксированных в южных регионах страны. О возможной угрозе агентству «Москва» рассказал кандидат экологических наук, доцент Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев.

По словам специалиста, привычные для центральной части России клещи в основном опасны из-за боррелиоза и клещевого энцефалита. Однако представители рода Hyalomma могут переносить куда более тяжелую инфекцию — конго-крымскую геморрагическую лихорадку.

Заболевание нередко начинается как обычная простуда, но затем способно стремительно привести к внутренним кровотечениям и имеет высокий уровень смертности.

Эколог отметил, что говорить о массовом появлении таких паразитов в столице пока рано, однако вероятность заноса отдельных особей исключать нельзя. При этом в мегаполисе ежегодно проводятся профилактические меры, включая регулярное скашивание травы в парках и на придомовых территориях.

Горожанам советуют соблюдать базовые правила безопасности во время прогулок на природе. Лучше выбирать закрытую одежду светлых оттенков, заправлять штанины в носки, пользоваться специальными средствами от клещей и после возвращения внимательно осматривать себя и домашних животных.

Отдельное внимание специалист обратил на собак, которые могут принести паразитов в квартиру после прогулки в лесу или высокой траве. В случае укуса необходимо как можно быстрее обратиться к врачам для удаления клеща и получения медицинской помощи, не пытаясь справиться с проблемой самостоятельно.

Ранее москвичам напоминали, что клещи активизируются уже при устойчивой плюсовой температуре и появлении проталин. Обычно пик их активности приходится на конец весны и начало лета, однако в условиях аномально теплой погоды защитные меры стоит принимать заранее.

Кроме того, биологи предупреждают о возможном увеличении численности кровососущих в этом сезоне. По их мнению, обильные зимние осадки и отсутствие сильных морозов создали благоприятные условия для выживания паразитов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.