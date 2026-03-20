ИИ вернет Вэла Килмера в кино: актер появится на экране после смерти

Актер Вэл Килмер вернется на экране после смерти благодаря нейросетям

Американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена, вновь появится в кинопроекте спустя год после своей смерти. Образ артиста планируют воссоздать при помощи технологий искусственного интеллекта. Речь идет о картине «Глубоко, как могила», где Килмер должен был сыграть католического священника и наставника представителей коренных народов. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Из-за тяжелых проблем со здоровьем актер так и не смог приступить к съемкам. Тем не менее, режиссер и автор сценария Коерте Ворхис решил не приглашать другого исполнителя. Он объяснил, что для семьи Килмера участие в проекте имело особое значение, а сам артист очень хотел появиться в этом фильме.

«Семья постоянно говорила, насколько важным они считают этот фильм и что Вэл действительно хотел стать его частью. <…> Несмотря на то что некоторые могут счесть это спорным, это то, чего хотел Вэл», — заявил Коерте Ворхис в беседе с Variety.

Родственники актера поддержали идею использования генеративных технологий. Для цифрового воссоздания внешности и мимики Килмера будут применяться архивные видеозаписи и фотографии, часть которых предоставили его близкие.

Современные разработки уже помогали артисту вернуться на экран при жизни. В 2022 году он снялся в продолжении фильма «Топ Ган», где вновь исполнил роль лейтенанта Тома «Айсмена» Казански. После трахеотомии, проведенной еще в 2014 году из-за рака горла, актер практически потерял голос, однако технологии позволили восстановить его звучание.

В интернете новость о посмертном участии Килмера в кино встретили неоднозначно. Некоторые поклонники раскритиковали идею, обвиняя семью актера в желании заработать и призывая ограничить использование искусственного интеллекта для воссоздания образов умерших знаменитостей.

