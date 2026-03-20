Греция и Франция предложили мораторий на удары по объектам в Персидском заливе

|
Александра Якимчук 32 0

Также Евросоюз решил разработать недолгосрочный план для быстрого реагирования на разные типы угроз.

Мораторий на удары по Персидскому заливу

Фото: www.globallookpress.com/ Sepahnews

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Греция и Франция предложили разработать мораторий на удары по энергетическим объектам Персидского залива. Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после Совета Евросоюза (ЕС).

«Греция и Франция сыграли ведущую роль в Европейском совете в (выражении. — Прим. ред.) необходимости разработки предложения о моратории, исключающем любые нападения на энергетические объекты, расположенные как в Иране, так и в странах Персидского залива», — отметил Мицотакис в видео, опубликованном его пресс-службой.

Он также сообщил, что в ЕС признали необходимость оперативно принять меры и разработать план для быстрого реагирования на разные типы угроз. Греческий политик пояснил, что для этого будет разработана четкая карта, которая будет учитывать потребности не на годы вперед, а на ближайшие месяцы.

Кроме того, Мицотакис отметил, что многие европейские страны и Греция в первую очередь оказали Кипру поддержку с моря и воздуха, во время ударов по государству, активировав статью «О взаимной защите» Европейского договора.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что для США очень важен маленький коралловый остров Харк в Персидском заливе длиной около шести километров и шириной четыре. Его потеря грозит Ирану фактическим уничтожением экономики, так как через него проходит 90% экспорта нефти исламской республики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.84
1.71 96.92
2.25
Последние новости

15:47
Успел только назвать номер мамы: в Самаре погиб восьмилетний мальчик
15:40
Такер Карлсон пожелал Европе удачи в победе над Россией и посмеялся
15:40
Собянин: развитие пищевой отрасли является одним из приоритетов Москвы
15:37
Живые эффекты: у Лолиты вышел новый клип «Красная шапочка»
15:32
В Солнечногорске пожар на строительном рынке охватил 4,5 тысячи «квадратов»
15:25
Альфа-звезды едут «флексить»: тур «ТопФеста» охватит 15 городов России

Сейчас читают

«Все в процессе»: что готовят публике «Иванушки International»
Призрачно все: звезды на концерте к 100-летию Александра Зацепина «Про100 Зацепин»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей
День весеннего равноденствия: как привлечь удачу и деньги, что нельзя делать 20 марта

Интересные материалы

День весеннего равноденствия: что можно и нельзя делать
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео