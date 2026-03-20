Шесть человек пострадали при хлопке газа во Владимирской области

В городе Костерево Владимирской области произошел хлопок газа в жилом доме. Как сообщил источник 5-tv.ru, в результате происшествия пострадали шестеро человек, четверо из которых — дети.

«В результате хлопка газовоздушной смеси на веранде обрушилась часть одноэтажного здания на площади десять квадратных метров», — рассказал собеседник.

Из-за взрыва на веранде выбило стекла, но жилая часть дома устояла и пригодна для дальнейшего проживания.

Всех раненых экстренно доставили в ближайшую больницу. Врачи диагностировали у них поверхностные ожоги рук и ног. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего.

