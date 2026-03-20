Шесть человек пострадали при хлопке газа во Владимирской области

|
Светлана Стофорандова Журналист

Раненных экстренно госпитализировали с ожогами.

Сколько человек ранены из-за взрыва газа в Костереве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В городе Костерево Владимирской области произошел хлопок газа в жилом доме. Как сообщил источник 5-tv.ru, в результате происшествия пострадали шестеро человек, четверо из которых — дети.

«В результате хлопка газовоздушной смеси на веранде обрушилась часть одноэтажного здания на площади десять квадратных метров», — рассказал собеседник.

Из-за взрыва на веранде выбило стекла, но жилая часть дома устояла и пригодна для дальнейшего проживания.

Всех раненых экстренно доставили в ближайшую больницу. Врачи диагностировали у них поверхностные ожоги рук и ног. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в панельном доме на юге Москвы взорвался газовый баллон для натяжных потолков. В результате хлопка в помещении выбило стекла, а также разрушились балкон и стена. На месте происшествия оперативно прибыли пожарные и скорая помощь. Известно о двух пострадавших, в том числе ребенок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.84
1.71 96.92
2.25
