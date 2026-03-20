Путин наградил Ситтель орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Такую же медаль получили еще трое сотрудников российских СМИ.

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Телеведущую Марию Ситтель наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

«За заслуги в области средств массовой информации (СМИ. — прим. ред.) и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Ситтель Марию Эдуардовну», — говорится в документе.

К этой награде были приставлены и другие ее коллеги: Дмитрий Михеев — директор Краснодарского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» и Владимир Рябовол — председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга.

Мария Ситтель также является лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Ведущая информационной программы». А в 2007 году была награждена «Орденом Дружбы» «за большой вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю плодотворную работу». Также телеведущая трижды удостаивалась благодарности правительства России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актеры Александр Олешко, Анна Михалкова и Максим Аверин получили нагрудные знаки за звания народных артистов России. Награды были вручены в рамках празднования первого Дня артиста — 17 января 2026 года.

