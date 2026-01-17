Аверин, Михалкова и Олешко получили получили звания народных артистов

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Церемония награждения прошла в рамках празднования Дня артиста.

Аверин получил наградной знак за звание народного артиста

Фото: legion-media/Hearst Shkulev Russia

Актеры Александр Олешко, Анна Михалкова и Максим Аверин получили нагрудные знаки за звания народных артистов России. Награды вручали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщил ТАСС.

Церемония награждения прошла в Национальном центре «Россия» в рамках празднования первого Дня артиста. Дата выбрана не случайно: 17 января — день рождения театрального режиссера и актера, основателя всемирно известной школы театрального мастерства Константина Станиславского.

«Это, безусловно, историческое событие. Особенно — для тех, кто с детства мечтал стать артистом. <…> Для меня звание „Народный артист России“ — это высокая честь и высокая ответственность. Я понимаю это звание так: это артист, который трудится для народа, для своего зрителя», — поделился Олешко.

Звания народных артистов России присудили Олешко, Михалковой и Аверину еще в марте 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин поздравил российских артистов с профессиональным праздником. В обращении глава государства подчеркнул, что в этот день страна чествует талантливых представителей профессионального сообщества, чья жизнь и творчество связаны с театральной сценой, кино, эстрадой и цирком.

