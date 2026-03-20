«Пройденный этап»: ЮрКисс ответил на претензии Люси Чеботиной

ЮрКисс назвал Люсю Чеботину пройденным этапом

Певица Люся Чеботина — это пройденный этап. Так выразился о своей бывшей возлюбленной певец Юрий Киселев, известный как ЮрКисс, в беседе со StarHit.ru.

«Это пройденный этап моей жизни, он завершен — и уже давно. О прошлом я вспоминаю с теплотой, но это прошлое», — сказал он корреспонденту, отвечая на вопрос о претензиях возлюбленной в их отношениях.

Певец признался, что совсем не следит за тем, что говорит его бывшая девушка о нем прессе. Не так давно Чеботина заявляла, что ЮрКисс не дарил ей дорогих подарков. Артист не стал это никак комментировать.

Поклонники долго гадали, кому же посвящена новая песня артиста про первую любовь под названием «Сердце запоет». Уже долгое время ходят слухи о романе ЮрКисса и певицы Мии Бойки, поэтому многие предположили, что речь в композиции может идти именно о ней. Но певец ответил уверенно: между ними ничего романтического нет — только дружба.

«С ней мы дружили и дружим. Она прекрасный человек и интересная личность, с которой приятно общаться. Я ценю нашу дружбу. Но ничего более нас не связывает», — сказал он.

Более того, Люся Чеботина также не имеет отношения к новой песне. Артист уточнил, что поет о некоем собирательном образе, а не о конкретном человеке. Что касается новой избранницы, то на данный момент сердце ЮрКисса свободно. Пока что артист предпочитает полностью отдаваться работе.

