Трамп назвал преимущество Путина перед Зеленским

Лилия Килячкова
Такое мнение американский лидер озвучивает уже не в первый раз.

Как Дональд Трамп относится к Зеленскому

Трамп: с Зеленским намного сложнее вести дела, чем с Путиным

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что с главой киевского режима Владимиром Зеленским сложнее вести дела, чем с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал MS Now.

«Он сказал, что с Зеленским гораздо сложнее вести дела, чем с Путиным», — цитирует американского лидера корреспондент телеканала Стефани Рул, взявшая у него интервью.

По словам Рул, Трамп подчеркнул, что действия Зеленского во многом связаны с политическими целями и стремлением к самопиару. Кроме того, Трамп выразил большее доверие к Путину, чем к европейским союзникам Вашингтона, и указал, что российский лидер не испытывает опасений по отношению к Европе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что европейские лидеры теряют терпение из-за неуважения главы киевского режима Владимира Зеленского. Президент Украины не предпринимает шагов навстречу Евросоюзу. Например, Украина ухудшает экономическое положение как Словакии, так и Венгрии, лишив их транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Из-за чего эти страны оказались в чрезвычайном положении в топливном вопросе.

Трамп назвал преимущество Путина перед Зеленским
