Лавров заявил об усилении военного сотрудничества России и Индии

Индия проявляет устойчивый интерес к развитию военно-технического партнерства с Россией и активно участвует в совместных проектах по выпуску вооружения. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По словам главы внешнеполитического ведомства, сотрудничество между странами прошло заметную эволюцию за последние десятилетия.

«Факт, что с самого начала Индия была крайне заинтересована в военно-техническом сотрудничестве, также сыграл важную роль. <…> Конечно, мы начали наши отношения с уровня „покупатель — продавец“, но теперь мы не просто продаем. Мы продаем все меньше. По сути, мы вместе производим», — подчеркнул он.

Министр отметил, что взаимодействие охватывает сразу несколько ключевых направлений оборонной промышленности.

«Мы начали с ракет „БраМос“, затем перешли к автоматам Калашникова, а теперь есть и танки Т-90, которые производятся в Индии», — уточнил Лавров.

Дипломат добавил, что двусторонние отношения вышли на уровень особо привилегированного стратегического партнерства. Существенную роль в этом процессе играет взаимодополняемость экономик двух стран, что создает прочную основу для дальнейшего расширения сотрудничества.

