Лавров заявил об усилении военного сотрудничества России и Индии

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 27 0

Москва и Дели перешли от схемы «покупатель — продавец» к совместному производству вооружения.

Лавров: Индия усиливает военное сотрудничество с РФ 

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Индия проявляет устойчивый интерес к развитию военно-технического партнерства с Россией и активно участвует в совместных проектах по выпуску вооружения. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По словам главы внешнеполитического ведомства, сотрудничество между странами прошло заметную эволюцию за последние десятилетия.

«Факт, что с самого начала Индия была крайне заинтересована в военно-техническом сотрудничестве, также сыграл важную роль. <…> Конечно, мы начали наши отношения с уровня „покупатель — продавец“, но теперь мы не просто продаем. Мы продаем все меньше. По сути, мы вместе производим», — подчеркнул он.

Министр отметил, что взаимодействие охватывает сразу несколько ключевых направлений оборонной промышленности.

«Мы начали с ракет „БраМос“, затем перешли к автоматам Калашникова, а теперь есть и танки Т-90, которые производятся в Индии», — уточнил Лавров.

Дипломат добавил, что двусторонние отношения вышли на уровень особо привилегированного стратегического партнерства. Существенную роль в этом процессе играет взаимодополняемость экономик двух стран, что создает прочную основу для дальнейшего расширения сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Лавров считает Украину недоговороспособной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.79
-0.51 87.38
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:17
«Пытаются наказывать Россию»: Лавров о санкционной политике Трампа
11:09
Что покажут на Каннском кинофестивале? Фильмы‑номинанты на «Золотую пальмовую ветвь»
11:07
В массовой драке на птицефабрике в Ленобласти пострадал 21 человек
11:01
Конец времен: стремительное пересыхание реки в Ираке связали с пророчеством об Армагеддоне
10:55
Песков: приглашение Трампу посетить Москву остается в силе
10:46
Танцующий «Кингсман»: россияне «атаковали» блог актера Тэрона Эджертона

Сейчас читают

Военно-морское противостояние Ирана и США: у Трампа все меньше шансов
«Официально не безработная»: Екатерина Волкова нашла новую работу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео