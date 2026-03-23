«Какие там камни?!» — Маликов о подарках жене на годовщину

Народный артист России отметил, что они с супругой уже прошли период материального насыщения.

Певец Маликов заявил, что в его семье отношения не меряются деньгами

Народный артист РФ Дмитрий Маликов, отметивший недавно вместе с супругой Еленой годовщину знакомства, намекнул, что не дарил жене драгоценности по этому случаю. Об этом певец сообщил 5-tv.ru на концерте «Звезды Дорожного радио».

Маликов признался, что для него любовь не измеряется деньгами. Он также подчеркнул, что семья прошла период материального насыщения.

«У нас такие отношения не меряются деньгами… Любовь — это прекрасное чувство, высочайшее. Есть жизнь, есть судьба, есть карма, есть какие-то вещи, которые не определяются чувствами. Это выше просто», — сказал артист.

Дмитрий и его жена Елена Изаксон состоят в браке 34 года. Они официально оформили свои отношения в 2000 года, а до этого, с 1992 года, жили в гражданском браке. У супругов двое детей: дочь Стефания и сын Марк.

Ранее Маликов поделился секретом своей молодости. По его словам, важно не копить в себе весь негатив, который потом пагубно влияет на здоровье.

