«Вовремя отпустить»: Маликов раскрыл секрет молодости

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 55 0

Уколы красоты и пластические операции здесь совершенно ни при чем.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дмитрий Маликов: секрет молодости прост — нужно не копить негатив в себе

Чтобы оставаться молодым, важны не уколы красоты, а совсем иное. Народный артист России Дмитрий Маликов в интервью 5-tv.ru раскрыл секрет долголетия. Об этом он рассказал на концерте к 100-летию композитора Александра Зацепина «Про100 Зацепин».

На вопрос корреспондента, как юбиляру удается сохранять молодость и бодрость духа, Маликов незамедлительно ответил — все дело в чистоте мыслей и умении отпускать плохое.

«Потому что человек, наверняка, всегда с добрыми помыслами, искренне и красиво проживает свою жизнь и, наверное, не держит в себе зла. Знаете, когда человек вот это все копит, переживает, злится, ревнует, злорадствует, вот это все потом превращается в болезни. А если от себя человек это как-то вовремя отпускает, то есть шанс прожить такую большую и долгую жизнь красивую», — поделился исполнитель хита «С чистого листа».

При этом сам артист пока не может похвастаться тем же. По словам Маликова, ему не всегда удается проживать негативные эмоции и отпускать все плохое.

«Я не идеален», — добавил Дмитрий.

Ранее о своем секрете молодости рассказал певец Авраам Руссо, который в свои 56 лет может похвастаться лицом без морщин. По словам артиста, он никогда не делал пластических операций. Все дело в здоровом образе жизни и душевном спокойствии. Спустя годы и пережив самые разные события, певец смог даже простить своих врагов.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
Последние новости

Сейчас читают

Интересные материалы

