«Вовремя отпустить»: Маликов раскрыл секрет молодости
Уколы красоты и пластические операции здесь совершенно ни при чем.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Чтобы оставаться молодым, важны не уколы красоты, а совсем иное. Народный артист России Дмитрий Маликов в интервью 5-tv.ru раскрыл секрет долголетия. Об этом он рассказал на концерте к 100-летию композитора Александра Зацепина «Про100 Зацепин».
На вопрос корреспондента, как юбиляру удается сохранять молодость и бодрость духа, Маликов незамедлительно ответил — все дело в чистоте мыслей и умении отпускать плохое.
«Потому что человек, наверняка, всегда с добрыми помыслами, искренне и красиво проживает свою жизнь и, наверное, не держит в себе зла. Знаете, когда человек вот это все копит, переживает, злится, ревнует, злорадствует, вот это все потом превращается в болезни. А если от себя человек это как-то вовремя отпускает, то есть шанс прожить такую большую и долгую жизнь красивую», — поделился исполнитель хита «С чистого листа».
При этом сам артист пока не может похвастаться тем же. По словам Маликова, ему не всегда удается проживать негативные эмоции и отпускать все плохое.
«Я не идеален», — добавил Дмитрий.
Ранее о своем секрете молодости рассказал певец Авраам Руссо, который в свои 56 лет может похвастаться лицом без морщин. По словам артиста, он никогда не делал пластических операций. Все дело в здоровом образе жизни и душевном спокойствии. Спустя годы и пережив самые разные события, певец смог даже простить своих врагов.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
42%
Нашли ошибку?