РБК: маркетплейсы хотят лишить права устанавливать цены на товары

В России маркетплейсам могут запретить самостоятельно влиять на ценообразование представленных товаров, закрепив это право за продавцами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект концепции национальной модели торговли, подготовленный Министерством промышленности и торговли РФ (Минпромторг).

Данная инициатива направлена на создание равных конкурентных условий между традиционной розничной торговлей в офлайне и быстрорастущими электронными площадками.

Согласно предложенному плану Минпромторга, реформирование правил будет проходить в несколько этапов.

На первоначальной стадии регулятор планирует обязать маркетплейсы получать согласие от поставщиков на применение любых скидок, даже если они субсидируются за счет самой платформы. У предпринимателей должна появиться техническая и юридическая возможность накладывать вето на участие их ассортимента в маркетинговых акциях.

При этом подчеркивается, что отказ со стороны коммерсанта не должен становиться поводом для ухудшения условий его сотрудничества с маркетплейсом или применения каких-либо санкций.

На финальном этапе ведомство намерено полностью исключить платформы из процесса формирования стоимости.

Авторы идеи аргументируют это тем, что агрессивное занижение цен в интернете ведет к оттоку покупателей из обычных магазинов, что зачастую напоминает недобросовестную конкуренцию.

По мнению представителей министерства, управление ценой — это исключительная прерогатива владельца товара.

