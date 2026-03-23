Кладбище под ногами: женщина год прожила в доме с серийными убийцами

Daily Mail: женщина прожила год в доме с серийными убийцами и избежала смерти

В 1994 году Карен Гамильтон работала секретаршей в Сиднее. В один момент раздался звонок, навсегда изменивший ее жизнь. Мать сообщила ей шокирующую новость: скромный таунхаус в Англии, где она когда-то жила, оказался домом серийных убийц. Владельцы — Фред и Роуз Уэст — на протяжении двух десятилетий заманивали, пытали и убивали девушек, закапывая их тела в подвале и во дворе. Историю женщины рассказало издание Daily Mail.

Год на Кромвель-стрит

Карен, которой сейчас 67 лет, провела в доме на Кромвель-стрит почти год. Во время рабочей командировки в Великобританию она часто ночевала у своей подруги Лиз, которая снимала комнату на верхнем этаже.

Девушки много гуляли, возвращались домой под утро, танцевали и наслаждались жизнью. Они и не подозревали, что под их ногами в подвале и патио росло кладбище.

Тошнотворный запах и предчувствие смерти

Гамильтон всегда чувствовала странный, гнилостный запах, доносившийся снизу. Однако она списывала его на готовку или испорченную еду. Лишь после разоблачения Уэстов женщина поняла, что это был запах разлагающихся тел.

Фред Уэст, которого Карен старалась избегать, пугал ее. Однажды он строго-настрого запретил ей открывать маленькую металлическую дверь с замком в конце подвальной лестницы. За ней позже нашли останки его жертв.

Тревожные знаки

Один из самых пугающих эпизодов произошел, когда Карен столкнулась на лестнице с Ширли Робинсон, еще одной жительницей дома. В тот момент она ощутила невероятную ярость и жестокость, исходящую от женщины.

«Мы просто стоим лицом друг к другу, и вдруг меня отбрасывает к стене, как будто кто-то схватил меня и швырнул», — вспомнила Карен.

Спустя десятилетия она узнала, что Фред Уэст задушил Ширли в ее комнате ремнем от халата.

Еще один жуткий случай произошел, когда Карен пришла навестить подругу и дверь открыла Роуз Уэст. Рядом с ней стояли две тихие, послушные девочки. Хозяйка таунхауса пригласила девушку на чай, и она уже была готова согласиться, как вдруг услышала в голове громкий звук и отчетливый голос: «Она слишком милая».

Позже Карен узнала, что Роуз часто использовала чай, чтобы усыпить своих жертв.

Десятилетия кошмаров

После того как правда о доме на Кромвель-стрит стала достоянием общественности, Карен начала связывать воедино странные события тех лет. Она вспомнила, как чувствовала чей-то взгляд на лестнице, где на самом деле были спрятаны тела.

В течение 15 лет ей снились три могильных холмика. Сны прекратились ровно тогда, когда об убийствах узнал весь мир.

Спустя годы Карен связалась с подругой Лиз.

«Она сказала по телефону: «Они были под нами, Карен. Они были в подвале. Я была в шоке», — поделилась женщина.

К сожалению, Лиз вскоре умерла от рака. Та новость стала последней весточкой от нее.

Сегодня Карен Гамильтон выпускает книгу мемуаров «Кошмар на Кромвель-стрит», в которой рассказывает о годе, проведенном с двумя одних из самых жестоких серийных убийц Великобритании.

«Я лишь малая часть всего этого. Со мной ничего не случилось. Но я все время вспоминала странные вещи, которые замечала. Мне всегда казалось, что за мной следят на лестнице, а я и не подозревала, что там похоронены люди», — подытожила она.

