Заменяют сон: как соцсети крадут душевное спокойствие у подростков

Диана Кулманакова
Власти некоторых стран пытаются ограничить доступ в интернет для несовершеннолетних.

Как социальные сети влияют на детей: вред и опасность

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

The Guardian: соцсети вызывают ментальные проблемы у подростков

Активное использование социальных сетей в детском возрасте значительно повышает риск развития депрессивных состояний и тревожности в подростковые годы. Об этом сообщило The Guardian со ссылкой на исследование ученых из Имперского колледжа Лондона.

Анализ данных показал, что дети, проводящие на онлайн-платформах более трех часов ежедневно, часто сталкиваются с ментальными проблемами. При этом, их сверстники, которым ограничивают экранное время 30 минутами в день, гораздо меньше подвержены этому.

Специалисты подчеркнули, что эта негативная тенденция особенно сильно проявляется у девочек. Эксперты связали такие последствия с хроническим недосыпанием. Юные пользователи часто засиживаются в гаджетах допоздна, жертвуя временем, необходимым для полноценного отдыха и восстановления организма перед школьными занятиями.

«Наш анализ показывает четкую тенденцию в плане количества времени, затрачиваемого на социальные сети, и исходов для психического здоровья. Дети, которые дольше пользуются приложениями социальных сетей и заходят в них поздно вечером, могут компенсировать этим сон, необходимый им для здорового функционирования. Мы полагаем, что это ключевая причина, по которой мы наблюдаем долгосрочное воздействие на их психическое здоровье в дальнейшем», — отметила профессор Мирей Толедано, возглавляющая исследование.

Ученые опирались на длительное наблюдение за 2350 школьниками из 31 учебного заведения. Первый этап опросов и когнитивных тестов проводился, когда участникам было 11–12 лет, а повторный — в возрасте 13–15 лет.

В контексте полученных данных в Великобритании начались обсуждения возможных законодательных ограничений. Правительство страны уже инициировало консультации по мерам защиты несовершеннолетних. Нововведения могут включать частичный запрет на использование соцсетей лицами моложе 16 лет.

Ранее аналогичные ограничения ввела Австралия, где в декабре 2025 года были массово деактивированы аккаунты миллионов подростков.

Однако профессор Толедано призвала к осторожности, указывая на то, что прямых доказательств эффективности полного запрета пока недостаточно. Она предлагает Лондону проанализировать австралийский опыт, прежде чем принимать радикальные решения.

Доктор Чэнь Шэнь из школы общественного здравоохранения добавил, что социальные медиа стремительно меняются, поэтому мировому научному сообществу требуются новые изыскания, чтобы понимать влияние современных алгоритмов и контента на психику детей в цифровой среде.

К тому же, ученые настаивают на внедрении в школах обязательных уроков цифровой грамотности и гигиены сна.

