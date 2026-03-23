«Повелись, значит, заслужили»: почему мошенники не чувствуют вины перед обманутыми пенсионерами

Психолог Шпагина: мошенники не испытывают вины и стыда из-за трех установок

Мошенники, обманывающие пенсионеров и матерей, не испытывают вины и стыд. На это есть три главные причины. Об этом рассказала в беседе с Газета.Ру доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

Социопатия: эмоциональная пустота

Первую группу составляют люди с диагнозом «социопатия» (диссоциальное расстройство личности). Для них характерно полное отсутствие эмпатии — они неспособны испытывать вину или стыд за свои поступки.

Другой человек для них — не живое существо с чувствами, а функция, объект, инструмент для достижения цели. Они прекрасно понимают, что пенсионер останется без денег. Это знание не вызывает у них никакого эмоционального отклика.

Психологическая защита: жертва сама виновата

Однако, по словам эксперта, было бы ошибкой считать, что все мошенники — клинические социопаты.

Значительная часть из них использует мощнейшие техники психологической защиты. Главная из них — дегуманизация жертвы и рационализация. В их картине мира пострадавший перестает быть человеком. Она становится «лохом», который «сам дурак», «сам захотел легких денег», «сам поверил».

«Это позволяет снять с себя ответственность: я не обманываю людей, я просто помогаю глупцам расстаться с деньгами. Если жертва сама повелась, значит, она заслужила. Эта защита работает безотказно, позволяя сохранять самооценку и не чувствовать себя чудовищем», — рассказала специалист.

Моральное отчуждение: я просто делаю свою работу

Третий механизм — феномен «морального отчуждения». Мошенники часто работают в группах, где действует круговая порука и распределенная ответственность.

«Я просто делаю свою работу — рассылаю письма. Я же не отбираю деньги лично, это делают другие», — поделилась установками злоумышленник эксперт.

Дистанция между действием и последствием увеличивается. Это позволяет оставаться в комфортной зоне, где действия кажутся абстрактными и не связанными с чужой болью.

По словам психолога, понимание этих механизмов важно не только для того, чтобы осознать, с кем мы имеем дело, но и для выработки более эффективных методов профилактики.

Пока мошенники могут убедить себя в собственной правоте, их жертвами будут становиться самые незащищенные — те, кто искренне верит в доброту и порядочность окружающих.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.