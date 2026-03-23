Сувенир с зубами: в багаже туриста в Новосибирске нашли головы крокодилов

Дарья Орлова
Поездка в Таиланд закончилась для мужчины проблемами на границе.

Фото: Пресс-служба Сибирского таможенного управления

Житель Новосибирска привез из Таиланда необычные «подарки», которые привлекли внимание таможенников. Во время проверки багажа инспекторы обнаружили среди личных вещей 36-летнего пассажира сразу две головы крокодила.

Как уточнила представитель пресс-службы Сибирского таможенного управления Янина Кочубей, находка стала основанием для проведения дополнительных процедур.

«В багаже пассажира среди личных вещей инспекторы нашли две головы рептилии. Нарушитель пояснил, что приобрел товары в качестве сувениров для личной коллекции», — отметили в ведомстве.

Перемещение подобных предметов через границу регулируется международной Конвенцией о торговле редкими видами животных и растений. Такие изделия необходимо в обязательном порядке декларировать.

Сам путешественник заявил, что не был осведомлен о существующих правилах ввоза экзотических предметов. В результате необычные «трофеи» у него изъяли, а в отношении мужчины возбудили административные дела по статьям о недекларировании товаров и нарушении установленных ограничений.

