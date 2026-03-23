Экс-жениха Волочковой посадили на девять лет за мошенничество
Общий ущерб от действий бизнесмена превысил 40 миллионов рублей.
Лже-кондитер Дмитрий Дюран получил девять лет колонии за обман инвесторов
В Москве вынесли приговор бывшему возлюбленному заслуженной артистки России Анастасии Волочковой, 47-летнему бизнесмену Дмитрию Дюрану. Как сообщили в столичной прокуратуре, ему назначено девять лет исправительной колонии общего режима за мошенничество.
Следователи установили, что в 2022–2023 годах он активно рекламировал себя в соцсетях и СМИ как процветающего бизнесмена. Он убеждал людей вкладывать деньги в свою кондитерскую компанию, обещая прибыль до 180% годовых.
«С целью привлечения большего количества инвесторов Дюран арендовал офисное помещение, в котором изготавливалось небольшое количество мелких заказов в качестве рекламных образцов десертов, прежде всего для демонстрации потенциальным инвесторам и рекламодателям», — говорится в сообщении ведомства.
Дюран заключал с инвесторами договоры займа, получал деньги на личные счета и тратил их по своему усмотрению. Так ему удалось обмануть 56 человек, а общий ущерб превысил 40 миллионов рублей.
Ранее Волочкова заявила, что не имеет к делам бывшего жениха никакого отношения. Балерина отметила, что Дюран принес в ее жизнь только хорошее.
60%
