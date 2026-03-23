Сохранять критическое мышление: треть родителей опасаются влияния ИИ на детей

Александра Якимчук

Для большинства россиян нейросети — это не более чем инструмент для работы, учебы или развлечения.

Почему родители бояться влияния ИИ на детей

Родители опасаются негативного влияния искусственного интеллекта (ИИ) на детей. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на исследование Альянса по защите детей в цифровой среде.

«ИИ становится неотъемлемой частью школьной жизни, но родители подходят к нему с осторожностью. Они отмечают, что технологии помогают экономить время и упрощают доступ к информации, однако важно, чтобы дети сохраняли критическое мышление и умение работать самостоятельно», — отметила председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

Снижения критического мышления у детей опасаются 32% опрошенных родителей. Почти 21% респондентов беспокоятся из-за развития зависимости от технологий, 20,2% боятся утечки конфиденциальных данных и 20% беспокоятся из-за недостоверной информации.

Исследователи также выяснили, что почти 29% опрошенных используют ИИ очень редко. 25,6% обращаются к этой технологии несколько раз в неделю. 23,1% прибегают к помощи нейросетей ежедневно и лишь около 11% респондентов используют ИИ несколько раз в месяц.

Для многих опрошенных данные технологии — не более чем инструмент для учебы, работы или развлечений. А вот решение личных проблем они нейросетям почти не доверяют. 66,4% респондентов отметили, что никогда не задавали вопросов, связанных с отношениями или бытовыми ситуациями, ИИ. А вот 13,8% опрошенных обращаются к помощи цифровых технологий в решении вопросов из этой сферы жизни.

При этом половина признались, что доверяют полученной от нейросетей информации. Почти 30% заявили, что проверяют данные, выданные ИИ, 34,2% делают это лишь иногда. Лишь 17% респондентов никогда не проверяли ответы искусственного интеллекта.

Всего в опросе приняли участие 1074 тысячи человек.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал ИИ вызовом для образования. Он отметил, что эти технологии влияют на весь процесс образования, и школа теряет монополию на знания.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака
5:40
Жертвами авиакатастрофы в Колумбии стали 66 человек
5:22
Монохром и многослойность: какие тренды из Токио могут прижиться в России
5:00
Ответный удар Ирана может обрушить энергосистему стран Персидского залива
4:40
Более полусотни жертв: ущерб по делу экс-возлюбленного Волочковой превысил 40 млн рублей
4:37
Израиль нанес мощный ракетный удар по жилому району Тегерана

Сейчас читают

Впереди повышение интенсивности войны в Иране — эксперт
«Где такие люди?» — Понаровская устроила разнос телевизионной сцене
Как пришло, так и ушло: выигравшего в лотерею 14 миллионов мужчину могут лишить средств
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео