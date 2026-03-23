В Калининградской области автомобиль врезался в толпу пешеходов

В Калининградской области легковой автомобиль влетел в группу пешеходов, в результате чего люди получили травмы различной степени. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, столкнулись два легковых автомобиля. Одна из машин после удара вылетела на тротуар и сбила трех пешеходов. Все они получили травмы и были направлены в больницу.

Накануне в Ярославской области на 282-м километре трассы М-8 произошло другое ДТП с тяжелыми последствиями. Там водитель Renault Duster 1966 года рождения не справился с управлением, врезался в стоящий полуприцеп грузовика Volvo, а затем столкнулся с грузовым автомобилем MAN. В результате аварии погибли три человека.

