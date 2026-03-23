В Калининградской области автомобиль врезался в толпу пешеходов

|
Борис Сатаров
Пострадавшие доставлены в больницу.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Калининградской области легковой автомобиль влетел в группу пешеходов, в результате чего люди получили травмы различной степени. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, столкнулись два легковых автомобиля. Одна из машин после удара вылетела на тротуар и сбила трех пешеходов. Все они получили травмы и были направлены в больницу.

Накануне в Ярославской области на 282-м километре трассы М-8 произошло другое ДТП с тяжелыми последствиями. Там водитель Renault Duster 1966 года рождения не справился с управлением, врезался в стоящий полуприцеп грузовика Volvo, а затем столкнулся с грузовым автомобилем MAN. В результате аварии погибли три человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.88
-2.12 94.73
-2.56
