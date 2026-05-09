Страны Евросоюза рассмотрят 27–28 мая возможность переговоров с РФ по Украине

Анастасия Федорова
Тема урегулирования конфликта станет одной из ключевых на встрече министров иностранных дел ЕС.

Страны Евросоюза в конце мая обсудят возможность начала переговоров с Россией по украинскому конфликту. Об этом 8 мая сообщил источник ТАСС в Брюсселе.

По данным собеседника агентства, тема возможного диалога с Москвой будет поднята на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС — «Гимнихе», которая пройдет 27–28 мая на Кипре.

Как уточняется, участники встречи намерены обсудить не только перспективы переговорного процесса, но и возможные условия, которые Евросоюз может выдвинуть России. Среди них — требование о «немедленном и долговременном прекращении огня».

При этом источник отметил, что по итогам майской встречи каких-либо официальных политических решений принимать не планируется. Обсуждение темы продолжится на заседании глав МИД ЕС 15 июня, а затем — на саммите Евросоюза 18–19 июня.

Ранее 8 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Германии допустил возможность разговора канцлера Германии Фридриха Мерца с президентом России Владимиром Путиным.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства пояснил, что подобный контакт станет возможным при формировании условий для переговорного процесса. 

