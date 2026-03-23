Кровососущие вернулись: в Московской области начался сезон активности клещей

Элина Битюцкая

Членистоногие обитают во влажных затененных местах с высокой травой и кустарником.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

В Московской области начался сезон активности клещей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии и природопользования.

«Кровососущие членистоногие активизируются с наступлением устойчивого тепла. В группу риска входят дети и домашние животные, которые наиболее подвержены укусам», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты напоминают, что клещи являются переносчиками опасных инфекций, в том числе клещевого энцефалита и болезни Лайма (боррелиоза). Наибольшую осторожность следует проявлять в лиственных и смешанных лесах, парках, садах и на дачных участках. Членистоногие обитают во влажных затененных местах с высокой травой и кустарником.

В министерстве призвали не пренебрегать правилами безопасности: использовать репелленты, носить закрытую одежду и проводить осмотры после прогулок на природе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в южных регионах страны зафиксировано нашествие клещей-мутантов рода Hyalomma (Хиаломма). Этот опасный вид родом из Африки и Азии.

