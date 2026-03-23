Нажал и все: россияне высказались о покупках в один клик из соцсетей

ВЦИОМ: треть россиян верят, что покупки в один клик из соцсетей станут привычкой

Каждый третий интернет-пользователь в России (31%) считает, что в ближайшем будущем покупки в один клик непосредственно из рекламных сообщений в соцсетях и на маркетплейсах войдут в повседневную привычку. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Более половины опрошенных (52%) уверены, что искусственный интеллект и алгоритмы в будущем смогут предвосхищать желания пользователей, предлагая товары с учетом их интересов и поведения.

Еще 31% ожидают, что реклама органично впишется в потребление контента и перестанет отвлекать, а другие 30% надеются, что она будет показывать только действительно нужные и интересные предложения. При этом 44% респондентов уверены — важно иметь возможность совершить покупку в один клик для экономии времени.

Исследование выявило и ключевые критерии идеальной рекламы для россиян.

Абсолютное большинство (88%) считают главным требованием ненавязчивость — чтобы реклама не мешала потреблению контента. На втором месте — полезность, способность помочь в принятии решения о покупке (80%). Для 55% опрошенных важно, чтобы реклама выглядела современно и актуально.

Главным ориентиром для 72% россиян при выборе товаров все еще остаются отзывы реальных покупателей в соцсетях и на маркетплейсах.

