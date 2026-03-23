Ослепла на один глаз: у Лерчек новые проблемы со здоровьем

Блогер Валерия Чекалина ослепла на один глаз

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, столкнулась с серьезным побочным эффектом во время лечения онкологического заболевания. Как рассказал ее возлюбленный Луис Сквиччиарини, девушка полностью ослепла на один глаз.

По словам мужчины, первая химиотерапия и иммунотерапия уже позади, впереди — еще восемь курсов. Правый глаз пока не реагирует на свет. В то же время он отметил, что боли в ноге после лучевой терапии стали менее интенсивными. Сквиччиарини поблагодарил подписчиков Чекалиной за слова поддержки.

На прошлой неделе в ГУ МВД по Москве опровергли слухи о том, что блогеру запрещают посещать больницы. Там уточнили: ей дважды отказали в ходатайствах о визитах в частные клиники, тогда как все запросы в государственные медучреждения удовлетворялись. Сама Чекалина, в свою очередь, обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить действия сотрудников УВД по ТиНАО, указав, что в период домашнего ареста неоднократно возникали трудности с получением разрешений на прием у врачей.

16 марта суд освободил блогера из-под домашнего ареста после подтверждения диагноза. Производство по уголовному делу о выводе за границу более 250 миллионов рублей приостановлено. Дети Чекалиной остались с бывшим супругом Артемом.

Врачи оценивают состояние пациентки как средней тяжести. Лечение она проходит в государственном онкоцентре. После первого курса терапии, по словам Сквиччиарини, наступило улучшение, но борьба продолжается.

