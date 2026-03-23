Ослепла на один глаз: у Лерчек новые проблемы со здоровьем

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Состояние блогера изменилось после начала курса химиотерапии.

Лерчек ослепла на один глаз — новости о здоровье блогера

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер Валерия Чекалина ослепла на один глаз

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, столкнулась с серьезным побочным эффектом во время лечения онкологического заболевания. Как рассказал ее возлюбленный Луис Сквиччиарини, девушка полностью ослепла на один глаз.

По словам мужчины, первая химиотерапия и иммунотерапия уже позади, впереди — еще восемь курсов. Правый глаз пока не реагирует на свет. В то же время он отметил, что боли в ноге после лучевой терапии стали менее интенсивными. Сквиччиарини поблагодарил подписчиков Чекалиной за слова поддержки.

На прошлой неделе в ГУ МВД по Москве опровергли слухи о том, что блогеру запрещают посещать больницы. Там уточнили: ей дважды отказали в ходатайствах о визитах в частные клиники, тогда как все запросы в государственные медучреждения удовлетворялись. Сама Чекалина, в свою очередь, обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить действия сотрудников УВД по ТиНАО, указав, что в период домашнего ареста неоднократно возникали трудности с получением разрешений на прием у врачей.

16 марта суд освободил блогера из-под домашнего ареста после подтверждения диагноза. Производство по уголовному делу о выводе за границу более 250 миллионов рублей приостановлено. Дети Чекалиной остались с бывшим супругом Артемом.

Врачи оценивают состояние пациентки как средней тяжести. Лечение она проходит в государственном онкоцентре. После первого курса терапии, по словам Сквиччиарини, наступило улучшение, но борьба продолжается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.88
-2.12 94.73
-2.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака
5:40
Жертвами авиакатастрофы в Колумбии стали 66 человек
5:22
Монохром и многослойность: какие тренды из Токио могут прижиться в России
5:00
Ответный удар Ирана может обрушить энергосистему стран Персидского залива
4:40
Более полусотни жертв: ущерб по делу экс-возлюбленного Волочковой превысил 40 млн рублей
4:37
Израиль нанес мощный ракетный удар по жилому району Тегерана

Сейчас читают

Впереди повышение интенсивности войны в Иране — эксперт
«Где такие люди?» — Понаровская устроила разнос телевизионной сцене
Как пришло, так и ушло: выигравшего в лотерею 14 миллионов мужчину могут лишить средств
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео