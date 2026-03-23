ЛДПР подготовила законопроект о гарантиях цифровых прав россиян

|
Борис Сатаров
Документ закрепляет доступ к интернету, свободу выражения мнений в сети и защиту персональных данных.

ЛДПР внесет законопроект о гарантиях цифровых прав россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который должен гарантировать жителям страны возможность пользоваться интернетом, свободно обмениваться информацией в сети и самостоятельно решать, какие сервисы для общения использовать. Документ также регулирует вопросы конфиденциальности и сохранности персональных сведений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лидера партии Леонида Слуцкого.

Как пояснил лидер фракции Леонид Слуцкий, поводом для инициативы стали жалобы граждан, обеспокоенных введением технических ограничений. По словам политика, люди хотят быть уверены, что привычная цифровая среда, ставшая частью повседневной жизни и трудовой деятельности, останется доступной.

Название будущего документа — «О гарантиях цифровых прав граждан России». В ближайшее время депутаты намерены обсудить его с экспертами и профильными объединениями. Первые слушания пройдут в Госдуме с участием представителей бизнеса и отраслевых сообществ. Параллельно обсуждения развернутся и в регионах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ назвали фейком информацию о подготовке так называемого «белого списка» сервисов для провайдеров домашнего интернета. В ведомстве подчеркнули, что операторы связи не намерены ограничивать доступ к ресурсам, оставляя лишь определенные сайты и приложения.

В Минцифры пояснили, что в ряде регионов при возникновении угрозы атак беспилотников могут вводиться временные ограничения на работу мобильного интернета. Подчеркивается, что такие меры носят точечный характер и применяются исключительно для снижения эффективности наведения дронов Вооруженными силами Украины.

При этом ограничения не распространяются на проводной доступ в сеть. В ведомстве уточнили, что домашний интернет не используется для управления беспилотниками и не задействован в их навигации, поэтому его отключение по соображениям безопасности не требуется.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

