Самолет ВВС Колумбии разбился на юге страны
Фото: Silas Stein/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Самолет типа «Геркулес» Военно-воздушных сил Колумбии потерпел крушение. Об этом сообщило издание Telerama. По информации источника, авария произошла во время взлета из аэропорта Пуэрто-Легисамо.
«Потерпел крушение самолет Hercules, принадлежащий ВВС Колумбии. Число членов экипажа пока не подтверждено», — уточняется в соцсети X.
Причины крушения остаются неизвестными. На место происшествия прибыли местные жители, чтобы принять участие в спасательных работах и оказать помощь возможным выжившим.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что при крушении вертолета в Катаре погибли турецкий военнослужащий и два техника. Вертолет Вооруженных сил Катара разбился недалеко от побережья. По данным оборонного ведомства страны, причиной аварии стала техническая неисправность, возникшая во время выполнения планового задания.
Аналогичный инцидент ранее произошел в Объединенных Арабских Эмиратах. Тогда крушение вертолета привело к гибели двух военнослужащих национальных вооруженных сил, а причиной также была названа техническая неисправность.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
60%
Нашли ошибку?