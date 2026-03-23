Самолет ВВС Колумбии разбился на юге страны

Дарья Корзина
Дарья Корзина 35 0

На место происшествия прибыли местные жители, чтобы помочь в спасательной операции.

Самолет ВВС Колумбии разбился на юге страны

Самолет типа «Геркулес» Военно-воздушных сил Колумбии потерпел крушение. Об этом сообщило издание Telerama. По информации источника, авария произошла во время взлета из аэропорта Пуэрто-Легисамо.

«Потерпел крушение самолет Hercules, принадлежащий ВВС Колумбии. Число членов экипажа пока не подтверждено», — уточняется в соцсети X.

Причины крушения остаются неизвестными. На место происшествия прибыли местные жители, чтобы принять участие в спасательных работах и оказать помощь возможным выжившим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при крушении вертолета в Катаре погибли турецкий военнослужащий и два техника. Вертолет Вооруженных сил Катара разбился недалеко от побережья. По данным оборонного ведомства страны, причиной аварии стала техническая неисправность, возникшая во время выполнения планового задания.

Аналогичный инцидент ранее произошел в Объединенных Арабских Эмиратах. Тогда крушение вертолета привело к гибели двух военнослужащих национальных вооруженных сил, а причиной также была названа техническая неисправность.

