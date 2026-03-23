Путин подписал закон о защите имущества многодетных семей от изъятия за долги

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

Судебным приставам запретили забирать бесплатно предоставленные земельные участки и единственный транспорт.

Что нельзя изымать у многодетных за долги

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий список имущества многодетных семей, которое нельзя изымать за долги. Документ уже размещен на официальном портале правовой информации.

По новым правилам, судебные приставы больше не смогут забирать земельные участки, которые были выданы семьям с тремя и более детьми бесплатно. Запрет распространяется и на доли в праве собственности на такую землю. Единственное исключение — если участок вместе с домом был приобретен по ипотеке.

Также под защиту государства попадает единственный транспорт многодетной семьи, подлежащий государственной регистрации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России предложили увеличить размер материнского капитала в зависимости от количества детей в семье. Причина в том, что текущая выплата за первого ребенка не выполняет свою демографическую функцию и больше служит социальной защитой. Сейчас маткапитал составляет 690 тысяч рублей на первого ребенка и 912 тысяч рублей на второго.

