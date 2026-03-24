Ответный удар Ирана может обрушить энергосистему стран Персидского залива

Громкими лозунгами конфликт на Ближнем Востоке не завершить. Взаимные ультиматумы лишь разжигают конфликт. Тему продолжит обозреватель «Известий» Антон Золотницкий.

Президент США Дональд Трамп использовал каждую возможность, чтобы поделиться своими дипломатическими достижениями. Сначала на импровизированной пресс-конференции перед посадкой в самолет заявляет: вопрос с Ираном практически решен.

«Мы провели очень, очень серьезные переговоры. Посмотрим, к чему они приведут. У нас есть точки — важные точки согласия. Я бы сказал, почти все точки согласия», — сказал Трамп.

Потом, только прилетев на оборонную конференцию в штат Теннесси, поясняет: «точек согласия» всего 15. Среди них — проблема ядерного оружия.

«Они хотят мира, они согласились, что у них не будет ядерного оружия, знаете, и так далее, и так далее… Но посмотрим. Нужно довести это до конца», — отметил Трамп.

Заявления по принципу «мы посовещались, я решил». В иранском МИД, впрочем, опровергают не только какие-либо уступки, но и сам факт переговоров. И правда, о чем разговаривать, если все последние недели США и Израиль методично уничтожали военно-политическое руководство Ирана?

Но Трамп настаивает: переговоры состоялись, их по телефону провели спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Имя визави держит в секрете, и тут пока гадают журналисты. По данным Axios, иранскую сторону представлял глава МИД Аббас Арагчи, The Jerusalem Post называет спикера иранского парламента Мохаммед-Багера Галибафа. Тот все отрицает.

«Никаких переговоров с США не проводилось. Фейковые новости направлены на манипулирование финансовыми и нефтяными рынками и являются попыткой выбраться из болота, в котором застряли США и Израиль», — заявил Галибаф.

Но Иран сначала показал, что готов к любым атакам.

«Электростанции страны готовы, и наши сотрудники круглосуточно прилагают усилия, чтобы не возникло никаких сбоев в этом жизненно важном обеспечении», — заявил министр энергетики Ирана Аббас Алиабади.

А потом и сам пригрозил ответить — уничтожить электростанции стран, на территории которых размещаются американские базы.

«Ответный удар Ирана может вывести из строя всю энергосистему монархий Персидского залива. Среди главных целей: в Саудовской Аравии электростанция Аль-Курайя — она питает весь нефтегазовый пояс востока страны, в Катаре — Рас-Лаффан, от нее тоже зависит газовый кластер. В Кувейте могут поразить комплексы Аз-Зур, в Арабских Эмиратах — узлы Таавила и Джебель Али. Все эти станции находятся на побережье и связаны в общую сеть. Удар по отдельным точкам может вызвать цепную реакцию», — рассказал обозреватель «Известий» Антон Золотницкий.

«Электричество, которое вырабатывается в основном с помощью газа, идет на заводы по десолонизации воды, которые поставляются в страны Персидского залива. И все эти страны — и Саудовская Аравия, и Оман, и Эмираты, и Кувейт, и Бахрейн, и Катар — очень сильно зависят от этой системы», — объяснил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Для всего региона это грозило не просто коллапсом экономики, но и тяжелейшим гуманитарным кризисом. Американские союзники вряд ли бы сказали за это Вашингтону «спасибо» и, наоборот, могли надавить на Трампа, чтобы тот отказался от ударов.

Иранские представители, правда, трактуют происходящее совсем иначе: США пошли на попятную, потому что испугались.

«Трамп и Америка снова отступили. Поле боя по-прежнему бушует. Еще одно поражение для дьявола», — заявил пресс-секретарь Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Ибрагим Резаи.

Но нельзя исключать, что все было продумано заранее. Американская администрация очень хотела бы выйти из непопулярной и затратной войны.

