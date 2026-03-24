Более полусотни жертв: ущерб по делу экс-возлюбленного Волочковой превысил 40 млн рублей

Бывший возлюбленный балерины Анастасии Волочковой и один из самых известных кондитеров страны Дмитрий Дюран сегодня получил новый срок за мошенничество. В его бизнес вложились десятки человек, и все остались без денег. Как это объяснил сам предприниматель, покажет корреспондент «Известий» Яна Налимова.

В зале суда кондитер Дмитрий Дюран. Скандально известный король десертов прячет лицо от камер. Мастер шоколадного бизнеса привлек в свое дело несколько инвесторов, обещал им сладкое будущее, но в итоге предприниматели получили лишь горькое разочарование.

В шоу-бизнесе фамилию Дюран знали многие. Бренд-шеф кондитерского дома готовил десерты для звезд, в их числе именитый модельер Слава Зайцев, дизайнер Анна Керимова и даже путешественник Федор Конюхов.

Многие поклонники гадали, как Дюрану удалось попасть в узкий круг знаменитостей. Фанаты предполагали, что весь секрет в мастерстве кондитера, но есть и другая версия – любовная.

Сладкую жизнь бизнесмена обеспечила балерина Анастасия Волочкова. Все десерты бренд-шеф готовил на собственной фабрике Family dessert.

Бизнес начал расти, и Дмитрий Дюран решил привлечь инвесторов для своего проекта. Партнерами бренд-шефа кондитерского дома стали более 40 предпринимателей и звезд шоу-бизнеса, а капитал компании превысил 100 миллионов рублей.

Инвесторам обещали жизнь в шоколаде и заоблачную прибыль до 180% годовых, но это были лишь обещания. Вкладчики ждали обратной связи месяцами.

Партнеры по бизнесу начали собственное расследование. Первым делом они решили проверить качество десертов и, как оказалось, не зря.

Первоклассные сладости для звезд шоу-бизнеса готовились в маленьком грязном цеху. Дюран арендовал офисное помещение, в котором изготавливалось небольшое количество мелких заказов в качестве рекламных образцов десертов, прежде всего для демонстрации потенциальным инвесторам и рекламодателям, создавая видимость успешности кондитерского бизнеса.

Обманутые вкладчики узнали весь состав сладкого бизнеса. Они обратились в полицию. Именитый бренд-шеф пропал с радаров. Его нашли бизнес-партнеры и провели допрос с пристрастием.

«В мошеннических схемах кто участвует? Деньги кому переводил, дурачок? Как обналичивали деньги?» – спрашивал шоколадного магната один из обманутых партнеров.

От действий Дюрана пострадали 56 граждан, ущерб превышает 40 миллионов рублей. В январе прошлого года скандально известный кондитер получил семь лет колонии. Сейчас его приговорили к девяти годам лишения свободы за мошенничество. Теперь уже несладкое будущее бизнесмен будет отбывать за решеткой.

