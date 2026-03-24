Монохром и многослойность: какие тренды из Токио могут прижиться в России

Мурад Устаров
Фактурный трикотаж с кружевным эффектом подойдет для осенне‑зимнего сезона.

Какая одежда из Японии популярна в России

Модельер Еремкин: тренд на кружево из Японии станет популярным в России

Пришедший из Японии тренд на имитацию кружева через структурированный трикотаж обретет популярность и в России. Об этом сообщил модельер Денис Еремкин в беседе с Газета.ру.

«Именно имитация кружева через структурированный трикотаж окажется востребованной в России раньше других токийских идей, потому что органично вписывается в уже сложившиеся привычки покупателя», — сказал он.

Эксперт отметил различия в подходе использования кружева: в отличие от российских традиций, в Японии оно встречается не только в пальто, но и в сумках и аксессуарах. При этом Еремкин подчеркнул, что фактурный трикотаж с кружевным эффектом хорошо подойдет для осенне-зимнего сезона в России.

Он также заявил, что отдельными трендами в Японии стали монохром (от угольного к молочному) с акцентом на фактуру и многослойность как стилистический инструмент: легкое поверх плотного поверх плотного или прозрачное поверх непрозрачного.

«Для российского климата и российского образа жизни монохром практичнее и универсальнее. Черное пальто, черный свитер, черная юбка с кружевным подолом — это работает везде: на работе, на встрече, на прогулке. Фактурные детали внутри монохромного образа делают его интересным, не требуя от вас каждый раз заново продумывать сочетания цветов», — пояснил эксперт.

Модельер добавил, что токийская мода предлагает альтернативу европейской классике: эксперименты с фактурами остаются носибельными и хорошо подходят российскому покупателю, который рассматривает небанальность без потери практичности ради образа.

Монохром и многослойность: какие тренды из Токио могут прижиться в России
