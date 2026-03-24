Константин Хабенский признался, что с каждым годом становится счастливее

Современному человеку для счастья, как правило, нужно очень много. А ведь это так просто, на самом деле, — быть счастливым. И некоторым людям, чтобы почувствовать себя такими, нужно гораздо меньше составляющих. На эту тему в интервью 5-tv.ru пофилософствовал народный артист России Константин Хабенский на 39-й церемонии награждения лауреатов кинопремии «Ника» в театре имени Моссовета.

Актер стал обладателем награды в категории «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Здесь был Юра». Фильм посвящен истории о трех парнях, которые десять дней вынуждены присматривать за дядей одного из них. Его зовут Юра, и у него ментальные особенности.

«Это же наша легенда, что вот есть люди с ограниченными возможностями. У них, наверное, другая легенда про нас. Здесь, наверное, важно понять, как много или мало нужно человеку для того, чтобы он был счастливым. Я попытался пофантазировать в роли Юры, сколько моему герою необходимо каких-то составляющих для того, чтобы быть счастливым. Намного меньше, чем нам. Поэтому у меня дальше возникает вопрос философского плана: «Так кто же с ограниченными возможностями, если нам так много порой нужно набрать, чтобы сказать «я счастлив»?» — поделился актер.

Хабенский также отметил, что сам чувствует себя с каждым годом все счастливее.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.