«Сложно подобрать слова»: у Милы Ершовой и Святослава Рогожана родился сын

|
Мальчика назвали экзотическим именем.

Как назвали сына Мила Ершова и Святослав Рогожан

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У Милы Ершовой и Святослава Рогожана родился сын

В семье звезд сериала «Ухожу красиво» Милы Ершовой и Святослава Рогожана случилось долгожданное пополнение — 20 апреля на свет появился мальчик, которому дали редкое имя Кай. Об этом пара рассказала подписчикам в социальных сетях.

Святослав Рогожан и Мила Ершова с новорожденным сыном Каем. Instagram*/ svyatro

Актеры поделились первыми фотографиями из родильной палаты. На снимках новоиспеченные родители с нежностью прижимают к себе новорожденного. Исполнитель главной роли сопроводил публикацию проникновенным посланием, адресованным жене.

«Мила, душа моя, спасибо тебе. Я так сильно люблю тебя. Я счастлив был быть рядом с тобой в этот день „от и до“, поддерживать тебя, проживать с тобой это чудо — рождения нашего первенца. Мне сложно подобрать слова, чтобы описать свое восхищение и уважение к тебе. Я сделаю все, чтобы вы были счастливы», — написал Рогожан.

Артисты также раскрыли параметры малыша: вес — 4350 граммов, рост — 55 сантиметров.

Радостную весть тут же подхватили друзья и коллеги по цеху. Александр Петров пожелал наследнику здоровья и «неземных ощущений» родителям. Анастасия Уколова призналась, что с нетерпением ждет личной встречи с пополнением.

«Ура! Чудесные! Замечательные!» — лаконично восхитилась Ангелина Стречина.

Максим Лагашкин адресовал семье самые теплые пожелания процветания и долголетия.

Ранее в интервью 5-tv.ru телеведущая и блогер Ида Галич поделилась, каково быть мамой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:13
Неполезный перекус: чем опасны сосиски в тесте и беляши
16:06
Бюджетный май: сколько россияне выделят на праздничный отдых
16:00
Чудо на борту: пассажирка самолета родила ребенка прямо в небе
15:51
Дмитрий Певцов выпустил песню совместно с группой «Любэ»
15:50
Надо было сразу: Чекалин заплатил налоговой почти миллиард рублей
15:45
Информационный успех: как Ирану удалось выстроить медиа-сопротивление Западу

Сейчас читают

Игорь Левитас: За что и как в ЕС дадут Украине 90 млрд евро — рано радуетесь
На Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Алексеем Пимановым
Стасу Михайлову исполнилось 57 лет: путь от летчика до любимца миллионов женщин
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео