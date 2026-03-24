Ловушка для отпускников: мошенники атакуют путешествующих за рубеж россиян

Сенатор Шейкин: мошенники обманывают путешествующих за рубеж россиян

В России зафиксированы случаи обмана граждан, совершивших поездки за пределы страны. Их запугивают обвинениями в контактах с запрещенными организациями. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление сенатора Артема Шейкина.

Злоумышленники связываются с жертвами через некоторое время после их возвращения на Родину, используя различные номера телефонов и мессенджеры. Аферисты выдают себя за представителей государственных структур. Они заявляют, что во время пребывания за рубежом россиянин якобы взаимодействовал с объединениями, которые признаны в России нежелательными или экстремистскими.

Парламентарий подчеркнул, что целью давления является запугивание человека возможными проверками и блокировками банковских счетов.

Преступная схема строится на предложении «решить проблему» без официального разбирательства. После создания стрессовой ситуации мошенники убеждают пострадавшего перевести свои накопления на некие «безопасные счета» или предоставить конфиденциальные платежные сведения.

«Логика давления проста: сначала вселить чувство страха возможных последствий, а затем предложить быстрый способ их избежать. По сути, это адаптация хорошо известной схемы „звонка от службы безопасности“, но более точечная», — отметил Шейкин.

Сенатор отметил, что сотрудники госорганов никогда не ведут переписку по подобным вопросам в личных чатах и не требуют совершения финансовых транзакций на сторонние реквизиты. Все законные процедуры осуществляются только в установленном официальном порядке через бумажные уведомления или личные визиты.

Шейкин настоятельно рекомендует гражданам сохранять бдительность и не вступать в диалог с неизвестными. Если поступило подобное сообщение, необходимо сразу прекратить коммуникацию и добавить абонента в черный список.

Любые требования о передаче денег в таких сценариях являются стопроцентным признаком противоправных действий.

