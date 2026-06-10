Акульи пляжи мира: где туристам стоит быть осторожнее

Daily Mail: акулы чаще всего нападают на людей во Флориде

Эксперты составили карту мировых точек, где чаще всего фиксируются неспровоцированные нападения акул на людей. Данные показывают: такие случаи остаются редкими, но они концентрируются в нескольких регионах, где люди и хищники чаще пересекаются в воде. Данные привело издание Daily Mail.

По информации International Shark Attack File, которую ведет Флоридский музей естественной истории, в 2024 году в мире зафиксировали 47 неспровоцированных нападений акул. Это на 22 случая меньше, чем в 2023 году, и ниже среднего показателя за последние десять лет.

Флорида снова впереди

Главной зоной риска вновь оказалась Флорида. В США в 2024 году зарегистрировали 28 неспровоцированных нападений акул, и половина из них произошла именно у берегов этого штата.

Особенно выделился округ Волусия. Его называют мировой столицей укусов акул: за год там зафиксировали восемь случаев. В материале также отмечается, что один из самых известных пляжей региона — Дейтона-Бич — считается местом с особенно высокой концентрацией подобных инцидентов.

Причина не только в большом числе отдыхающих. У северо-восточного побережья Флориды находятся зоны размножения черноперых акул. Молодые особи часто держатся на мелководье и могут хуже отличать человека от естественной добычи.

Почему акулы подходят так близко

Специалисты объясняют: акулы чаще оказываются рядом с людьми там, где много рыбы, мутная вода и подходящие условия для охоты. Например, после непогоды или при сильном волнении видимость снижается, мелкая рыба может подходить ближе к берегу. За ней идут и хищники.

Черноперые акулы обычно патрулируют побережье примерно в 500 футах от берега и не проявляют интереса к людям. Но при определенных условиях дистанция между человеком и хищником сокращается.

«Вы увидите, как 20-30 из них патрулируют побережье примерно в 500 футах от берега, где они занимаются своими делами», — сказал Гэвин Нейлор.

Австралия держится на втором месте

Второй страной по числу неспровоцированных нападений в 2024 году стала Австралия. Там зарегистрировали девять случаев. Больше всего укусов пришлось на Западную Австралию и Квинсленд.

Австралийские воды отличаются тем, что в них встречаются все 13 видов акул, которые когда-либо были связаны с нападениями на людей. Среди них — белые акулы и акулы-быки. Именно они считаются особенно опасными из-за силы укуса, размера и тяжести возможных травм.

Поэтому даже сравнительно небольшое число происшествий в Австралии может приводить к более серьезным последствиям.

Гавайи и трагедия спасателя

В США в 2024 году был зарегистрирован один смертельный случай неспровоцированного нападения акулы. Он произошел на Гавайях.

Жертвой стал 49-летний Тамайо Перри — спасатель, серфер и актер. Его гибель у берегов Оаху стала одним из самых громких случаев года и снова напомнила, что даже опытные люди, хорошо знающие океан, не защищены от редких, но опасных встреч с хищниками.

Всего в мире в 2024 году было четыре смертельных неспровоцированных нападения акул.

Одна атака за другой

Во Флориде в 2024 году был и особенно необычный эпизод. В районе «Флоридский попрошайка» в течение короткого времени произошли сразу несколько нападений рядом друг с другом.

Сначала у пряжа «Уотерсайнд» в Южном Уолтоне акула укусила 45-летнюю женщину, которой понадобилась эвакуация для оказания медицинской помощи. Менее чем через два часа поблизости, у пляжа «Сикретс», акула напала на двух подростков, находившихся на мелководье.

Такие случаи эксперты назвали необычными, поскольку крупные виды, включая акул-быков и тигровых акул, нечасто заходят настолько близко к берегу.

Акулы бывают и в реках

Еще один редкий случай произошел в Индии. Там единственное неспровоцированное нападение акулы за год случилось не в море, а в пресной воде.

Мужчина переходил реку Вайтарна на западе страны, когда его укусила акула-бык среднего размера. Этот вид известен тем, что способен переносить пресную воду и заплывать далеко вверх по рекам.

Именно поэтому акула-бык считается одним из наиболее непредсказуемых видов для человека: она может появляться не только у морских пляжей, но и там, где люди меньше всего ее ждут.

Редкие страны тоже попали в список

Кроме США и Австралии, по одному неспровоцированному нападению в 2024 году зафиксировали еще в нескольких странах и территориях. В список вошли Белиз, Тринидад и Тобаго, Египет, Мальдивы, Таиланд, Западная Сахара, Индия, Мозамбик, Теркс и Кайкос, а также Французская Полинезия.

Особенно необычным назвали случай у берегов Западной Сахары. Он стал первым зарегистрированным нападением в этом регионе и произошел в международных водах.

Немецкая туристка плыла рядом с британским катамараном, когда ее атаковала акула. Из-за удаленности места спасателям потребовалось несколько часов, чтобы добраться до пострадавшей, и женщина умерла от ран по пути обратно.

Серферы рискуют чаще

Исследователи также обратили внимание на серферов. В 2024 году примерно треть всех неспровоцированных нападений пришлась именно на них.

Причина в сочетании факторов. Серферы находятся там, где есть волны, а хорошие волны часто связаны с мутной водой. В таких условиях акулам сложнее различать объекты. Силуэт человека на доске может напоминать тюленя, черепаху или крупную рыбу.

Паниковать не стоит

Несмотря на пугающие заголовки, риск нападения акулы остается крайне низким. В 2024 году во всем мире было только четыре смерти в результате неспровоцированных нападений. Для отдыхающих на воде куда более серьезной угрозой остается утопление.

Эксперты напоминают: акулы не охотятся на людей целенаправленно в большинстве случаев. Часто речь идет об ошибке, любопытстве или плохой видимости, когда хищник неверно распознает объект в воде.

Как снизить риск

Флоридский музей естественной истории советует соблюдать простые правила. Лучше плавать в группе, не уходить далеко от берега в одиночку и избегать воды в сумерках, когда многие акулы охотятся активнее.

Также не стоит заходить в море после шторма или при мутной воде. Если в районе заметили акул, самый безопасный вариант — временно отказаться от купания.

Осторожность особенно важна в известных зонах риска: у берегов Флориды, Австралии, Южной Африки и других регионов, где люди и акулы регулярно оказываются рядом.

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