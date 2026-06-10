Затишье после бури: чего ждать метеозависимым 10 июня

Геомагнитная обстановка на Земле стабилизируется 10 июня 2026 года

По мнению ученых, геомагнитная обстановка на Земле стабилизируется 10 июня 2026 года. В предыдущие дни наблюдалась продолжительная магнитная буря. Подробнее об изменениях в солнечной активности пишет URA.RU.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН отметили, что планетарный индекс Kp не превышает 3,5 баллов из девяти. Это значит, что шанс магнитной бури 10 июня составит всего 17%, а вероятность фиксации незначительных геомагнитных возмущений — примерно 40%. Шанс сохранения умеренной геомагнитной обстановки — лишь порядка 43%.

Кроме того, эксперты фиксируют индекс Ap на отметке десять, а индекс солнечного радиоизлучения F10.7 — на отметке 130. Эти показатели говорят о невысоком уровне солнечной активности.

Ранее 9 июня 2026 года на Солнце были зафиксированы мощные вспышки. По прогнозам экспертов, 10 и 11 июня 2026 года космическая погода будет спокойной, но с 12 по 13 июня возможны новые возмущения. В этот период метеозависимым людям стоит соблюдать осторожность.

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